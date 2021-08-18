Лайфхакер
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Загибель мера Кривого Рогу ⚽ Шахтар в Лізі чемпіонів 📽 Одеський кінофест 🇺🇦 День Незалежності України - 2021

Як вибрати диню

Як помити вікно

Як вигідно шопитися

Як продовжити засмагу

Як зібрати врожай

Як розпалити багаття
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Яблучний Спас 2021: красиві привітання та листівки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
18 серпня, 13:20
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ми підготували для вас найкращі привітання з Яблучним Спасом 19 серпня
Яблучний Спас: привітання та листівки
Яблучний Спас: привітання та листівки / Фото: Pixabay

Яблучний Спас-2021 або Преображення Господнє православні українці відзначають у четвер, 19 серпня. Life Сьогодні підготували для вас привітання з Яблучним Спасом у віршах і прозі, а також яскраві листівки і картинки. Не забудьте привітати рідних і близьких зі святом.

Реклама

Якщо ви в роздумах, як провести відпустку, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Яблучний Спас-2021 і Преображення Господнє: привітання в прозі

***

Вітаю з цим світлим і по-справжньому великим святом! Преображення Господнє наповнить ваші серця добротою, любов'ю і прожене всі негаразди! Це світле свято, що дарує надію та віру, тому насолодіться ним, як насолоджуєтеся свіжими серпневими яблучками!

Яблучний Спас: красиві картинки і вітальні листівки
Яблучний Спас: красиві картинки і вітальні листівки / Фото: bonnycards

Реклама

***

Сьогодні літо переходить в осінь, настає Преображення не тільки Господа нашого, а й природи. Приходить час для того, щоб їсти яблука і пекти пиріжки з ними. Сьогодні Богородиця в Раю роздає діткам гостинці і яблука з райського саду. З Другим Спасом нас всіх!

Яблучний Спас: красиві картинки і вітальні листівки
Яблучний Спас: красиві картинки і вітальні листівки / Фото: bonnycards

***

З Яблучним Спасом вітаю і бажаю світлого і праведного шляху. Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, нехай буде лад в сім'ї, нехай Бог відведе всі недуги і хвороби, нехай радість і веселощі приходять в дім.

Реклама

Яблучний Спас: красиві картинки і вітальні листівки
Яблучний Спас: красиві картинки і вітальні листівки / Фото: bonnycards

Яблучний Спас: вірші, привітання і смс

***
С Яблочным Спасом!
Звучат поздравления,
Ведь наступило Господне Преображенье
И чтобы зимой не видать вам беды,
Съешьте вы яблоко вместо всякой еды.

Яблучний Спас: красиві картинки і вітальні листівки
Яблучний Спас: красиві картинки і вітальні листівки / Фото: bonnycards

***
В Яблочный Спас ожидайте чудес,
Уйдут все ваши невзгоды,
Не забудьте прогуляться, конечно, и в лес,
Для встречи осенней погоды.

***
С Яблочным Спасом поздравленья шлю,
Яблочко душистое я тебе дарю,
Откуси кусочек от него скорее,
Яблоками угости всех друзей быстрее!

Реклама

Читайте також:

***
Яблони в цвету недавно были,
А теперь от яблок ветку клонит до земли!
С Яблочным Спасом поздравляю,
Ты в ответ мне смс пришли!

***
Сладкий праздник к нам спешит,
В храме колокол звенит.
Яблоко в руке держи, аромат его вдыхай,
Яблоневый Спас – ты молись и помогай!

Яблучний Спас: красиві картинки і вітальні листівки
Яблучний Спас: красиві картинки і вітальні листівки / Фото: bonnycards

***
Поспели яблоки в саду,
И кружат пчелы вокруг нас.
Сегодня не поздравить не могу!
Сегодня Яблочный спас!

Читайте також:

***
Душистые, наливные
Яблоки молодые –
Яблочный Спас идет,
Поздравления всем вам шлет!

Дивіться відео, як обрати найсмачніший кавун:

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у серпні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Лайфхаки для життя
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ЛІТА ЗАЛИШИЛОСЯ
дній
годин
хвилин
секунд
Як не згоріти на пляжі
Прості лайфхаки
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Привітання на усі випадки життя
Місячний календар на тиждень
16 - 22 серпня
Як Місяць впливає на наше життя
Нарешті, відпустка!
Як скласти речі у валізу, аби більше влізло
Хакнути
Для справжніх кулінарів
Більше хаків
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти