Яблучний Спас 2021: красиві привітання та листівки

Ми підготували для вас найкращі привітання з Яблучним Спасом 19 серпня

Яблучний Спас: привітання та листівки / Фото: Pixabay

Яблучний Спас-2021 або Преображення Господнє православні українці відзначають у четвер, 19 серпня. Life Сьогодні підготували для вас привітання з Яблучним Спасом у віршах і прозі, а також яскраві листівки і картинки. Не забудьте привітати рідних і близьких зі святом.

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Яблучний Спас-2021 і Преображення Господнє: привітання в прозі

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Вітаю з цим світлим і по-справжньому великим святом! Преображення Господнє наповнить ваші серця добротою, любов'ю і прожене всі негаразди! Це світле свято, що дарує надію та віру, тому насолодіться ним, як насолоджуєтеся свіжими серпневими яблучками!

Яблучний Спас: красиві картинки і вітальні листівки / Фото: bonnycards

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Сьогодні літо переходить в осінь, настає Преображення не тільки Господа нашого, а й природи. Приходить час для того, щоб їсти яблука і пекти пиріжки з ними. Сьогодні Богородиця в Раю роздає діткам гостинці і яблука з райського саду. З Другим Спасом нас всіх!

Яблучний Спас: красиві картинки і вітальні листівки / Фото: bonnycards

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З Яблучним Спасом вітаю і бажаю світлого і праведного шляху. Нехай життя буде солодким і соковитим, як стигле яблучко, нехай буде лад в сім'ї, нехай Бог відведе всі недуги і хвороби, нехай радість і веселощі приходять в дім.

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Яблучний Спас: красиві картинки і вітальні листівки / Фото: bonnycards

Яблучний Спас: вірші, привітання і смс

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С Яблочным Спасом!

Звучат поздравления,

Ведь наступило Господне Преображенье

И чтобы зимой не видать вам беды,

Съешьте вы яблоко вместо всякой еды.

Яблучний Спас: красиві картинки і вітальні листівки / Фото: bonnycards

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В Яблочный Спас ожидайте чудес,

Уйдут все ваши невзгоды,

Не забудьте прогуляться, конечно, и в лес,

Для встречи осенней погоды.

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С Яблочным Спасом поздравленья шлю,

Яблочко душистое я тебе дарю,

Откуси кусочек от него скорее,

Яблоками угости всех друзей быстрее!

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Яблони в цвету недавно были,

А теперь от яблок ветку клонит до земли!

С Яблочным Спасом поздравляю,

Ты в ответ мне смс пришли!

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Сладкий праздник к нам спешит,

В храме колокол звенит.

Яблоко в руке держи, аромат его вдыхай,

Яблоневый Спас – ты молись и помогай!

Яблучний Спас: красиві картинки і вітальні листівки / Фото: bonnycards

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Поспели яблоки в саду,

И кружат пчелы вокруг нас.

Сегодня не поздравить не могу!

Сегодня Яблочный спас!

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Душистые, наливные

Яблоки молодые –

Яблочный Спас идет,

Поздравления всем вам шлет!

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