Преображення Господнє: щиросердечні вітання в листівках, картинках, віршах і прозі

З великим святом Преображення Господнього: обов'язково привітайте рідних і близьких цього дня

Ефектні привітання, картинки і листівки з Преображенням Господнім і Яблучним Спасом / Фото: Pexels

Завтра, 19 серпня, православні відзначають велике церковне свято Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, яке в народі іменується Яблучний Спас.

Реклама

Збираєтеся на природу і не хочете витрачати багато коштів? Ми розповімо вам, які магазини Києва пропонують вигідні ціни і оригінальні продукти.

Life Сьогодні підготували для вас добрі, щирі, радісні вітання з Преображенням Господнім у віршах, прозі, смс, а також красиві картинки і барвисті листівки, які ви можете адресувати рідним, коханим і близьким людям, друзям і колегам.

Преображення Господнє: радісні вітання у віршах

Реклама

***

Светлый, прекрасный праздник сегодня –

Яблочный Спас, Преображенье Господне.

С праздником светлым я вас поздравляю,

Жизни медовой и сладкой желаю.

Пусть полною чашею будет ваш дом,

Достаток и счастье поселятся в нем!

С Преображением Господним / Фото: bonnycards

Красиві привітання з Преображенням Господнім у прозі

***

Реклама

Вітаю зі святом Преображення. Бажаю, щоб Господь оберігав тебе і твою сім'ю від бід і печалі, щоб життя твоє було таким же яскравим, соковитим і солодким, як стигле яблуко в Яблучний Спас. Здоров'я і блага, миру і щастя, любові і добрих чудес!

С Преображением Господним / Фото: bonnycards

Преображення Господнє: найкращі вірші і привітання

***

Жаркое лето в самом разгаре,

Фруктами спелыми радует нас,

Праздники лето щедро нам дарит

Преображение – Яблочный Спас.



Вас поздравляю с праздником этим,

Ангел-хранитель пусть вас бережет,

День, что приходит, пускай будет светел,

Силы и счастье Господь пусть дает!

Реклама

С Преображением Господним / Фото: bonnycards

З Преображенням Господнім: короткі привітання у віршах

***

С Преображеньем!

Надежды, любви,

Радости, счастья

И Бог вас храни.



Пусть каждый день

Вам успех принесет.

Беды, печали

Вмиг унесет.

С Преображением Господним / Фото: bonnycards

Щирі побажання своїми словами на свято Преображення Господнього

***

Вітаю зі святом Преображення Господнього і від усього серця бажаю з кожним днем перетворювати на краще себе, свої думки, свій внутрішній і навколишній світ. Бажаю бути здоровими, сподіватися і любити, мріяти і радіти кожній миті прожитого життя.

С Преображением Господним / Фото: bonnycards

Добрі привітання з Преображенням Господнім

***

С Преображеньем я вас поздравляю,

Счастья, здоровья, всех благ вам желаю.

Благоуханья цветущего сада,

Яблок в меду, чтобы век ваш был сладок,

Мира, достатка, любви, вдохновенья,

Везенья во всем и друзей уваженья.

Дивіться відео, як обрати найсмачніший кавун:

Раніше ми розповідали, що святять на Яблучний Спас.