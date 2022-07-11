Фобії за знаками зодіаку: хто чого боїться найбільше

Які знаки зодіаку чогось бояться / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми розповідали про найсміливіші і безстрашні знаки зодіаку. Вони відважно дивляться в очі небезпеці та сміливо йдуть по життю .

Але все ж таки існує багато речей, які наводять страх і жах на людей і багато в чому це залежить від того, під яким сузір'ям вони народилися.

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Пропонуємо вам дізнатися, чого найбільше бояться різні знаки зодіаку , на думку астрологів.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Цей знак зодіаку є надзвичайно самовпевненим і впертим, однак він має свою слабкість. Овнам властивий страх замкнутих просторів – клаустрофобія . Їм легше збігти на вершину багатоповерхівки сходами, ніж змусити себе зайти у ліфт.

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Телець

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Важко злякати Тельця моторошними розповідями про вампірів, примар і перевертнів. Проте якщо він раптом віч-на-віч зіткнеться із чимось містичним і загадковим, то може не на жарт сполошитися і зробити все, щоб якнайшвидше забути про цю подію.

Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Люди, що народилися під цим знаком, терпіти не можуть буденність, рутину та одноманітність. Але ось що справді лякає Близнят – то це страх глибини та висоти . Навряд чи вони зможуть подолати у собі бажання розплющити очі, стоячи на оглядовому майданчику.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Цей знак зодіаку неймовірно сором'язливий, вразливий і часто замикається у собі. Подібний склад характеру з дитинства притягує фобію виступів на публіці перед великим суспільством. Але головне, чого неймовірно боїться Рак – це стати об'єктом глузувань .

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Лев звик бути в центрі уваги і повинен завжди чути лестощі та хвалебні промови на свою адресу. Він заточений на високу оцінку своєї особи оточуючими. А ось припуститися помилки і упустити свою гідність у чиїхось очах – справжній крах для Лева.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

У цих людей у житті буває багато страхів, наприклад, вони бояться думки інших, особливо пліток і засудження, і дуже залежать від них. Але явний жах і огид переповнює представників знака Діва, при вигляді павуків – арахнофобія .

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Терези, які вічно сумніваються і нерішучі, можуть знайти безліч страхів, що стосуються різних сфер – від тварин до відчуттів. Це повністю відповідає їхній натурі. Головний страх для цього знаку зодіаку – це страх смерті .

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Скорпіон – мабуть той рідкісний знак, який практично ніколи нічого не боїться. Він сам може спричинити страхи для оточуючих. Але навіть у такого безстрашного представника зодіакального кола є свої слабинки – Скорпіон боїться азартних ігор .

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Цей знак зодіаку свято вірить у містику, тому його фобія цілком передбачувана і зрозуміла – він боїться нечистої сили та всіляких її проявів. Мабуть, у Вальпургієву ніч чи Геловін Стрільцю краще відсидітися вдома і нікуди не висуватись.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Козороги можуть похвалитися чималими своїми страхами. Серед них часто зустрічаються закомплексовані особи, у яких розум переважає над почуттями. Козороги схильні до прояву агорафобії – боязні великого скупчення людей.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Водолій – надзвичайно розвинена, творча і талановита особистість. Цей знак зодіаку дуже допитливий, у нього чудово розвинена інтуїція та уява. На цьому тлі Водолію часто буває притаманний страх залишитися на самоті .

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Риби часто бувають самодостатніми, замкнутими, мовчазними та зверненими до себе. З огляду на вразливий характер цього знака їх часто переслідує страх покарання – мастигофобія , особливо з дитинства, якщо дитина-Риба зазнавала такого випробування.

Раніше ми розповідали про знаки зодіаку, які можуть передбачати майбутнє. А також дізнайтесь, кому обов'язково пощастить у коханні у 2022 році.