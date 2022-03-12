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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Три найсміливіші знаки зодіаку: хто нічого не боїться

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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12 березня, 19:54
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Дізнайтеся, хто за гороскопом вважається найбільш сміливими, хоробрими та відважними людьми, які нічого не бояться.
Найсміливіші знаки зодіаку
Найсміливіші знаки зодіаку / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram: @prizrakkyiva

У тривожний воєнний час у багатьох людей загострюється почуття страху та спрацьовує інстинкт самозбереження. Однак існують люди, які практично нічого не боятися , відважно дивляться в очі небезпеці та сміливо йдуть по життю. Виявляється, на ці відчуття впливає не лише наш внутрішній світ із його установками, а й зірки.

Пропонуємо вам дізнатися, хто з представників знаків зодіаку вважається найсміливішими, на думку астрологів.

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Овен

Природна властивість Овна – спочатку зробити, а потім подумати . Він вкрай рідко здатен аргументувати свої вчинки, які здійснив абсолютно нерозумно і на гарячу голову. При цьому він ніколи не зізнається, що в більшості випадків у такій необачності винен сам Овен, і це може додати йому великих серйозних проблем.

Лев

Леву подобається ризикувати по-крупному. Якщо у справі Лев відчув суперництво чи відсіч опонентів, він докладе максимум зусиль, щоб знищити свого супротивника . Лев любить битву і полеглих у ній. Він ніколи не відступатиме, ні на яких умовах, переважно через свою гордість і гідність. Лев стоятиме на своєму, навіть на шкоду собі.

Скорпіон

У Скорпіона від народження присутній екстрим у крові . Він просто не уявляє своє життя без ризику та пригод. Іноді складається таке враження, що він наражає себе на безглуздий ризик. Проте завбачливий Скорпіон завжди відчуває слабке місце суперника. Ніколи не поступиться у бою і битиметься до останньої краплі крові.

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Раніше ми розповідали, хто який герой України за знаком зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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