Фобии по знакам зодиака: кто чего боится больше всего

Какие знаки зодиака чего боятся / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы рассказывали о самых смелых и бесстрашных знаках зодиака. Они отважно смотрят в глаза опасности и смело идут по жизни .

Но все-таки есть множество вещей, которые наводят страх и ужас на людей, и во многом это зависит от того, под каким созвездием они родились.

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Предлагаем вам узнать, чего больше всего боятся разные знаки зодиака , по мнению астрологов.

Овен

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Этот знак зодиака чрезвычайно самоуверенный и упрямый, однако у него есть своя слабость. Овнам свойственна боязнь замкнутых пространств – клаустрофобия . Им легче взбежать на вершину многоэтажки по лестнице, нежели заставить себя зайти в лифт.

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Телец

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

Сложно испугать Тельца жуткими рассказами о вампирах, призраках и оборотнях. Но вот если он вдруг один на один столкнется с чем-то мистическим и загадочным, то может не на шутку всполошиться и сделать все, чтобы как можно быстрее забыть об этом событии.

Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Люди, родившиеся под этим знаком, терпеть не могут обыденность, рутину и однообразие. Но вот что действительно пугает Близнецов – так это страх глубины и высоты . Вряд ли они смогут преодолеть в себе желание раскрыть глаза, стоя на обзорной площадке.

Рак

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Этот знак зодиака невероятно застенчив, раним, уязвим и часто замыкается в себе. Подобный склад характера с детских лет притягивает фобию выступлений на публике перед большим обществом. Но главное, чего невероятно боится Рак – это стать объектом насмешек .

Лев

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Лев привык быть в центре внимания и должен всегда слышать лесть и хвалебные речи в свой адрес. Он заточен на высокую оценку своей личности окружающими. А вот допустить ошибку и уронить свое достоинство в чьих-то глазах – настоящий крах для Льва.

Дева

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Коллаж: Сегодня

У этих людей по жизни бывает много страхов, к примеру, они боятся мнения других людей, особенно сплетен и осуждения, и очень зависят от них. Но явный ужас и отвращение переполняет представителей знака Дева при виде пауков – арахнофобия .

Весы

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Коллаж: Сегодня

Вечно сомневающиеся и нерешительные Весы по жизни могут обрести множество страхов, которые касаются разных сфер – от животных до ощущений. Это всецело соответствует их натуре. Главный страх для этого знака зодиака – это страх смерти .

Скорпион

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Скорпион – пожалуй, тот редкий знак, который практически никогда ничего не боится. Он сам может стать причиной страхов для окружающих. Но даже у такого неустрашимого представителя зодиакального круга есть свои слабинки – Скорпион боится азартных игр .

Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

Этот знак зодиака свято верит в мистику, а потому его фобия вполне предсказуема и понятна – он боится нечистой силы и всяческих ее проявлений. Пожалуй, в Вальпургиеву ночь или Хэллоуин Стрельцу лучше отсидеться дома и никуда не высовываться.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

Козероги могут похвастать немалым количеством своих страхов. Среди них часто встречаются закомплексованные личности, у которых разум преобладает над чувствами. Козероги склонны к проявлению агорафобии – боязни большого скопления людей.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

Водолей – чрезвычайно развитая, творческая и талантливая личность. Этот знак зодиака очень любознательный, у него прекрасно развита интуиция и воображение. На этом фоне Водолею часто бывает присущ страх остаться в одиночестве .

Рыбы

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Коллаж: Сегодня

Рыбы часто бывают самодостаточными, замкнутыми, молчаливыми и обращенными в себя. Учитывая уязвимый характер этого знака, их часто преследует страх наказания – мастигофобия , особенно с детства, если ребенок-Рыба подвергался такому испытанию.

Ранее мы рассказывали о знаках зодиака, которые могут предсказывать будущее. А также узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.