Гороскоп на 6 липня для всіх знаків зодіаку: день всепрощення

Гороскоп на сьгодні / Фото: Unsplash

Прийдешня середа, 6 липня , окрім серйозної магнітної бурі, принесе ще й непростий місячний день. На думку астрологів, цей час оптимально присвятити самоаналізу та каяттю у своїх гріхах.

Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 6 липня для Овнів: на зміну недавнім переживанням та апатії прийде довгоочікувана стабільність. Скористайтеся сприятливим моментом та займіться запланованими справами.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 6 липня для Тельців: надайте своєму виразу обличчя загадковості та задумливості. Тоді ніхто не зможе вас звинуватити у зіпсованому настрої, який ви даруєте оточуючим.

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Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 6 липня для Близнят: сьогодні вам не вдасться переконати колег чи начальство у своїй правоті. Тож краще залиште цю ідею і займіться чимось кориснішим і важливішим у цій ситуації.

Рак

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Гороскоп на 6 липня для Раків: зірки радять вам не лінуватися протягом дня, тоді ви зможете завершити той складний робочий етап, над яким так довго сиділи. Не бійтеся звертатися по допомогу.

Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 6 липня для Лева: сьогодні у вас буде практично вільний день, швидше за все, не буде ніяких невідкладних справ. Отже, ви цілком зможете дозволити собі присвятити частину дня друзям.

Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 6 липня для Дів: якесь задумане вами заняття обернеться доволі несподіваним результатом, який не можна буде назвати невдалим. Будьте готові до сюрпризів.

Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 6 липня для Терезів: вам запропонують роботу, яка по суті не має до вас жодного відношення. Але перш ніж братися за неї, ввічливо поцікавтеся про свою вигоду, що ви матимете з цього.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 6 липня для Скорпіонів: можете сміливо братися за будь-яку нову та незнайому справу – вона просто буде приречена на успіх. А ось звичні рутинні заняття особливої радості вам не принесуть.

Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 6 липня для Стрільців: якнайбільше довіряйте самі собі. Якщо ваша інтуїція почуватиме щось недобре, значить так воно і є. Ваша задача буде непомітно ретируватися, зробитися непомітними і втекти.

Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 6 липня для Козорогів: Сьогодні у вас з'явиться непоганий шанс отримати потужного та довготривалого союзника. Не відкидайте запропоновану вам допомогу, навіть якщо вона вам не потрібна.

Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 6 липня для Водоліїв: доведеться вам сьогодні зайнятися якоюсь проблемою, про яку ви й думати забули. Не відкладайте рішення в довгу шухляду, дійте відразу по гарячих слідах.

Риби

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Гороскоп на 6 липня для Риб: не потрібно втручатися у сторонні справи, не розібравшись у тонкощах. Чужа душа – темрява. Ви ризикуєте погіршити ситуацію, діючи із найкращих спонукань.

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