Гороскоп на сьогодні, 1 квітня, для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

Ось і настало 1 квітня , яке в цьогоріч випало п'ятницю, та ще й на молодика. День обіцяє бути яскравим, насиченим та однозначно ненудним. Слідкуйте за своїм емоційним станом і правильно реагуйте на розіграші. А щоб підняти настрій собі та близьким, не забувайте самі жартувати.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 1 квітня для Овнів: цей день пройде під вашим знаком і буде вдалим для планування та накопичення сил, які вам знадобляться, щоб розпочати нову справу. Тільки не дивіться на неї як баран на ворота.

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Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на 1 квітня для Тельців: будьте напоготові: жарти жартами, проте шахраї не сплять і захочуть обвести вас навколо пальця. Але ви і самі можете їх розіграти, прикинувшись простачком, а потім зачинити пастку.

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Близнята (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на 1 квітня для Близнят: менше знаєте – міцніше спите. Але Близнятам через їхню природну цікавість буде важко утриматися від спокуси і не зайнятися розпитуваннями. Майте на увазі, ви самі цього захотіли!

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 1 квітня для Раків: ви настільки серйозні і непохитні, що навіть не помітите, як вас намагаються розворушити приколами та жартами ваші близькі. Адже вони домагаються від вас хоч найменшої посмішки.

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Лев (23 липня – 21 серпня)

Гороскоп на 1 квітня для Лева: Зверніть увагу на пропозиції цього дня – вони цілком серйозні. Але все одно уважно вивчіть всі умови, щоб уникнути каверзи. У будь-якому випадку вам настав час щось міняти.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 1 квітня для Дів: частину цього дня вам доведеться присвятити наведенню порядку, адже сьогодні все буде догори дном. А влаштують вам це ваші близькі, які втомилися від вашої скрупульозності, нудності та правильності.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 1 квітня для Терезів: бути чи не бути, співати чи мовчати, брати чи не брати. Якщо не хочете весь день провести у сумнівах, радимо спочатку зробити, а потім уже розмірковувати про правильність прийнятого рішення.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп на 1 квітня для Скорпіонів: якщо ви самі над собою не пожартуйте, за вас це зроблять інші, але у жорсткішій формі. Мабуть, ви встигли багатьом насолити з вашого оточення, раз вони так прагнуть на вас відігратися.

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)

Гороскоп на 1 квітня для Стрільців: вас потягне на містику, і ви захочете всім підряд пророкувати майбутнє. Навряд чи ви щось передбачаєте правильно, зате зумієте розвеселити людей – а це головне.

Козоріг (23 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 1 квітня для Козорогів: у вас весь день буде відчуття, що над вами потішаються. Але погодьтеся, на те й свято сміху, щоби провести його саме так. А ще перевірте себе: можливо, спина у вас насправді біла.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Гороскоп на 1 квітня для Водоліїв: у вас різко підскочить популярність. Що із цим робити? Зовсім нічого. Не звертайте уваги на каверзи щодо ваших дій. Краще вважати, що вам просто заздрять.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 1 квітня для Риб: сьогодні ні на кого не можна ображатися, а тим більше викреслювати зі списку своїх друзів за жарт, нехай навіть і не зовсім вдалий. Посміхніться разом – адже сміх подовжує життя

Раніше ми розповідали, які знаки зодіаку не бояться ризикувати.