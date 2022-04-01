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З 1 квітня: прикольні вітання, смішні картинки та історія веселого свята

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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1 квітня, 07:30
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Вітаємо з 1 квітня: дізнайтеся історію і традиції найвеселішого свята у році
День сміху
День сміху / Фото: Unsplash

Щорічно 1 квітня святкують День сміху, або День дурня. У це міжнародне свято заведено розігрувати своїх рідних і друзів та жартувати над ними.

Незважаючи на сьогоднішню складну обстановку в Україні, піднімайте одне одному настрій, відправляйте прикольні картинки знайомим, розігруйте друзів по телефону, шуткуйте над рідними і близькими. Адже сміх подовжує життя і робить нас непереможними!

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Звідки з'явилося цей веселе свято і яку історію має 1 квітня – один з найулюбленіших днів веселих і життєрадісних людей, читайте в нашій статті.

Стародавні римляни вміли веселитися

Звідки прийшло до нас свято 1 квітня, точно не відомо. За однією з версій, це свято нам подарували італійці.

День сміху
День сміху / Фото: Unsplash

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Вважається, що День сміху зародився в Древньому Римі. Там відзначали свято дурних – вважалося, що тут першоквітневий обман пов'язаний зі святом на честь божества Сміху.

Стародавня Індія не відстає в гуморі

Згідно з іншими версіями, День сміху з'явився в стародавній Індії, де наприкінці березня відзначали свято жартів.

День сміху
День сміху / Фото: Unsplash

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У країні в цей період святкували день весняного рівнодення, з народними гуляннями, жартами і витівками.

Крім того, є припущення, що 1 квітня раніше відзначали ірландці, і також на честь Нового року.

Непорозуміння з часом і календарями

Є ще одна версія виникнення свята, згідно з якою День сміху пов'язаний з переходом на григоріанський календар, який був введений папою Григорієм XIII у 1582 році.

День сміху
День сміху / Фото: Pexels

Раніше Новий рік відзначали наприкінці березня. Тоді новорічний тиждень починався 25 березня, а закінчувався 1 квітня. Пізніше, в середині XVI століття, король Карл IX реформував у Франції календар і переніс Новий рік на 1 січня.

Свято перенесли – звички залишилися

Звичка виявилася сильнішою А тому багато хто продовжував відзначати 1 квітня як свято. Тих, хто вітав одне одного цього дня, називали квітневими дурнями.

День сміху
День сміху / Фото: Unsplash

Також було прийнято розігрувати всіх. Звідси і пішов День сміху.

Рибні приколи

Ще одна версія пояснює походження риб на спинах у багатьох людей цього дня. За наказом неаполітанського короля Монтерея, йому на честь свята подали рибу, і вона йому так сподобалася, що наступного року він замовив таку ж саму страву.

День сміху
День сміху / Фото: Pinterest

Кухар не знайшов цю рибу і приготував іншу, проте король помітив підміну і поставився до цього з гумором. А день дав старт для різноманітних розіграшів.

З 1 квітня: вітання та картинки

***

Ну вот настал день – 1 апреля,
Пора придумать шутки посмешней!
И постараться в этот день весенний
Вам разыграть знакомых и друзей!

Як привітати з 1 квітня / Фото: pinterest
Як привітати з 1 квітня / Фото: pinterest

***

Ты сегодня грустным быть
Даже не пытайся,
Всех друзей развеселить
Лучше постарайся!

Привітання з 1 квітня: прикольні картинки / Фото: pinterest
Привітання з 1 квітня: прикольні картинки / Фото: pinterest

***

Желаю здоровья, удачи, успеха,
И если морщинок – то только от смеха!
И чтобы не встретились в жизни ненастья,
А если уж слезы – то только от счастья!

З 1 квітня: картинки та привітання / Фото: pinterest
З 1 квітня: картинки та привітання / Фото: pinterest

***

Зранку сонечко засяє
Нам про свято нагадає,
1 квітня відзначаймо
Наших друзів з ним вітаймо,
Розіграєм їх на втіху -
Хай живіт ,болить від сміху!

Привітання на День сміху / Фото: pinterest
Привітання на День сміху / Фото: pinterest

***

Бажаю, щоб в День сміху ви забули
Проблеми і турботи і діла,
Щоб друзі з вами щиро жартували,
Щоб день був сповнений і світла, і добра!

Вірші та картинки на 1 квітня / Фото: pinterest
Вірші та картинки на 1 квітня / Фото: pinterest

Раніше ми публікували жартівливий гороскоп на 1 квітня для всіх знаків зодиаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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