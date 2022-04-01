Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Pinterest, Коллаж: Сегодня

Вот и наступило 1 апреля , которое в нынешнем году выпало пятницу, да еще к тому же на новолуние. День обещает быть ярким, насыщенным и однозначно нескучным. Следите за своим эмоциональным состоянием и правильно реагируйте на розыгрыши. А чтобы поднять настроение себе и близким, не забывайте сами шутить.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 1 апреля для Овнов: этот день пройдет под вашим знаком и будет удачен для планирования и накопления сил, которые вам пригодятся, чтобы начать новое дело. Только не смотрите на него, как баран на ворота.

Реклама

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 1 апреля для Тельцов: будьте начеку: шутки шутками, однако мошенники не спят и захотят обвести вас вокруг пальца. Но вы и сами можете их разыграть, прикинувшись простачком, а затем захлопнуть ловушку.

Реклама

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 1 апреля для Близнецов: меньше знаете – крепче спите. Но Близнецам из-за их природного любопытства будет трудно удержаться от соблазна и не заняться расспросами. Учтите, вы сами этого захотели!

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 1 апреля для Раков: вы настолько серьезны и непоколебимы, что даже не заметите, как вас пытаются расшевелить приколами и шутками ваши близкие. А ведь они добиваются от вас хоть малейшей улыбки.

Реклама

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 1 апреля для Львов: обратите внимание на предложения этого дня – они вполне серьезны. Но все равно внимательно изучите все условия, чтобы избежать подвоха. В любом случае вам пора что-то менять.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 1 апреля для Дев: часть этого дня вам придется посвятить наведению порядка, ведь сегодня все будет вверх дном. А устроят вам это ваши близкие, которые устали от вашей скрупулезности, скучности и правильности.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 1 апреля для Весов: быть или не быть, петь или молчать, брать или не брать.. Если не хотите весь день провести в сомнениях, советуем сначала сделать, а потом уже рассуждать о правильности принятого решения.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 1 апреля для Скорпионов: если вы сами над собой не пошутите, за вас это сделают другие, но в более жесткой форме. Видимо, вы многим успели насолить из вашего окружения, раз они так стремятся на вас отыграться.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 1 апреля для Стрельцов: вас потянет на мистику, и вы захотите всем подряд предсказывать будущее. Вряд ли вы что-то предугадаете правильно, зато сумеете развеселить людей – а это главное.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 1 апреля для Козерогов: у вас весь день будет ощущение, что над вами хихикают. Но согласитесь, на то и праздник смеха, чтобы провести его именно так. А еще проверьте себя: возможно, спина у вас действительно белая.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 1 апреля для Водолеев: у вас резко подскочит популярность. Что с этим делать? Ровным счетом ничего. Не обращайте внимания на подвохи относительно ваших действий. Лучше считать, что вам просто завидуют.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 1 апреля для Рыб: сегодня ни на кого нельзя обижаться, а уж тем более вычеркивать из списка своих друзей за шутку, пусть даже и не совсем удачную. Улыбнитесь вместе – ведь смех продлевает жизнь

Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака не боятся рисковать.