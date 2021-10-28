Геловін-2021: найкращі ворожіння на майбутнє та на нареченого

Як ворожити на Геловін / Фото: Колаж: Сьогодні
Магічний день, а тим більше ніч на Геловін-2021 – найкращий час для ворожіння та передбачення майбутнього.
Люди здавна вірили, що в період Геловіну світ потойбічних сил максимально наближається до світу живих, відкриваються завіси таємниць, і можна багато дізнатися про те, що чекає на людину в майбутньому . Саме тому Геловін так багатий на традиції, ритуали і обряди.
Ворожіння по тінях
Опівночі на Геловін запаліть свічку в гарбузі і розташуйте її так, щоб вона відкидала тінь на стіну . Ворожка сідає перед дзеркалом і починає розчісувати волосся, при цьому думаючи про судженого. У якийсь момент тінь, відбита в дзеркалі, покаже майбутнього чоловіка.
Ворожіння на Геловін на нареченого
Крім гарбуза на Геловін також активно використовуються в якості символа яблука. З їхньою допомогою дівчата здавна намагалися відгадати свою долю. З яблука зчищали шкірку, намагаючись зрізати її суцільною стрічкою . Потім кидали шкірку у вогонь і за формою складали асоціації, чого чекати від майбутнього, чи розгадували букву – вважалося, що це перша буква імені нареченого.
Ворожіння на Геловін по горіхах
До магічної стихії вогню на Геловін зверталися у разі, коли хотіли дізнатися про щось важливе. Наприклад, пара бажала передбачити, які будуть стосунки у їхній сім'ї. Для цього хлопець і дівчина загадували про себе на горіхах і кидали їх у багаття на вуглі. Якщо горіхи впали поряд – парі бути разом. Горять спокійно і рівно – життя у молодих буде таким самим розміреним, без особливих проблем. А якщо горіхи у вогні іскряться, стріляють, стрибають – то й у стосунках не буде миру та спокою.
Ворожіння по гарбузовому насінню
Просте та правдиве ворожіння на "так" і "ні". Потрібно взяти в одну руку сиру гарбузову насінину, а в іншу – смажену. Загадайте бажання і попросіть когось відповісти, в якій руці яке насіння . Якщо вгадано правильно – бажання здійсниться.
Ворожіння на Геловін на картах
Багато дівчат прагнуть дізнатися, як до них ставиться хлопець, який сподобався. Для цього стане в нагоді колода карт. Її потрібно перетасувати, зняти на себе або на кого ворожите лівою рукою. Потім та, на кого ворожать, має дістати навмання будь-яку карту з колоди .
- чірва – хлопець закоханий;
- бубна – він відчуває симпатію;
- трефа – хлопець байдужий;
- піка – він роздратований.
Ворожіння на нареченого по нічній сорочці
Напередодні Геловіну потрібно випрати свою нічну сорочку і повісити сушитися у себе в кімнаті, можна на плічка або на стілець. Після цього лягти спати. А вночі насниться сон, у якому суджений прийде забрати сорочку .
Ворожіння по яблуку
Тримаючи яблуко в руці, загадайте своє бажання, а потім розріжте плід навпіл. Уважно розгляньте насіння . Якщо все воно залишилося цілим – бажання здійсниться. А от якщо воно пошкодилося від ножа – це погано.
Популярне ворожіння по пляшці у великій компанії
Щоб веселою компанією погадати на Геловін і дізнатися, що чекає в майбутньому, вам знадобиться пляшка та кілька предметів, розкладених по колу. Загадайте питання про майбутнє та розкрутіть пляшку. На що вона вкаже, того й чекати.
- каблучка – весілля, кохання, романтика;
- монетка – гроші, багатство, виграш;
- цибулина – сльози, розчарування;
- картоплина – ситість, достаток, урожай;
- гудзик – відсутність кохання, самотність;
- мушля – подорожі, поїздки, нові враження;
- ключ – успіх, кар'єра, влада та благополуччя.
Раніше ми розповідали, як відзначити Геловін за знаком зодіаку.