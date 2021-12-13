Іменини Андрія: найкращі вітання з днем ангела

Якщо у вас є знайомі Андрії, обов'язково привітайте їх сьогодні, 13 грудня, з днем ангела. Православна церква вшановує цього дня святого апостола Андрія Первозванного.
Андрій – давньогрецьке ім'я, яке перекладається дуже просто – "чоловік". Андрій – це душа компанії, весела, життєрадісна, жартівлива і позитивна людина. А ще Андрію часто щастить у житті, він щасливий і вміє досягати бажаного.
Ми підготували гарні, душевні, прикольні, радісні та позитивні привітання з іменинами у листівках, прозі та віршах для всіх Андріїв.
Найкращі вітання у віршах із днем ангела Андрія
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Повод есть для нашей встречи,
И сегодня он такой:
Именины у Андрея.
Поздравляем, дорогой!
Пожелать хотим мы много:
Милых сердцу пустяков,
Радостей земной дороги,
Множество красивых слов.
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Сегодня праздник твой, Андрей,
Всю грусть-печаль свою развей,
По вольной прихоти своей
На праздник пригласи друзей.
В день ангела тебя поздравим,
И праздник твой достойно справим.
И в море счастья и любви
Ты жизнь счастливо проживи!
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С праздником тебя, Андрей,
Солнечных блестящих дней,
Оптимизма и успеха,
В жизни радости и смеха!
Пусть везет тебе всегда,
Будет ласковой судьба,
Получаются дела,
И исполнится мечта.
В личной жизни жди любви,
Будут пусть друзья верны
На твоем пути всегда,
Тебе радости, добра!
Ефектні привітання в День ангела Андрія у прозі
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Андрію, вітаю тебе з іменинами! Нехай мужність твого імені завжди буде надійною опорою та захистом у житті. Нехай у твоїй долі завжди буде щастя, любов, вірність, удача. Бажаю, щоби з тобою завжди було спокійно та надійно, і щоб за тобою хотілося йти хоч на край світу.
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Щиро вітаємо Андрія з днем ангела! Бажаємо міцного здоров'я та великої сили, з якою за бажання можна будь-які гори зрушити. Нехай скрізь і завжди тебе супроводжує любов і удача, нехай кожен день буде яскравішим за будь-які феєрверки і крутішим за захоплюючі фільми.
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Прийми мої щирі вітання, Андрюшо, із днем ангела! Нехай світ для тебе завжди буде радісним і яскравим, нехай близькі завжди будуть поруч, нехай кожен новий день дивує цікавими знайомствами та незабутніми враженнями. Бажаю тобі здоров'я, кохання і щастя!
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