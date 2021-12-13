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13 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
13 грудня, 07:25
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День апостола Андрія Первозванного, День скрипки – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 13 грудня
13 грудня: яке сьогодні свято
13 грудня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 13 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 13 грудня

  • День скрипки – неофіційне свято шанувальників цього популярного музичного інструменту, яке спочатку відзначалося 13 грудня як національне американське свято.

Іменинники 13 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Андрій та Іван.

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Яке сьогодні церковне свято

13 грудня у православній церкві відзначається день апостола Андрія Первозванного – одного з дванадцяти учнів Ісуса Христа, першого, кого покликав Ісус. Також вшановується пам'ять святителя Фрументія, архієпископа Індійського.

Народне свято

У народі 13 грудня відзначався день Андрія, який також називався Андрій Зимовий або Калита. Це свято молодіжних гулянь, на яких юнаки та дівчата шукали собі пару для створення сім'ї. Традиційно на Андрія Первозванного дівчата ворожили на майбутнє, долю, кохання та наречених.

Прикмети на 13 грудня

  • у день Андрія заборонено шити, ткати та прясти;
  • якщо до Андрієва дня не випав сніг, зима буде м'якою та теплою;
  • якщо на Андрія Зимового йде сніг – він пролежить до самої весни;
  • вода в колодязі чи ополонці шумить – скоро будуть холоднечі та хуртовини;
  • тиха вода – до тихої зими;
  • червоний вогонь у печі – на холод, білий – на відлигу.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 13 грудня

  • 1769 – розпочалося перше концертне турне 13-річного Вольфганга Амадея Моцарта Італією.
  • 1917 – Українська Центральна Рада офіційно створила Повітряний флот УНР.
  • 1991 – створено Федерацію футболу України.

Хто народився 13 грудня

  • 1797 – Генріх Гейне, німецький поет, публіцист, критик.
  • 1816 – Вернер фон Сіменс, німецький інженер, винахідник, засновник фірми Siemens.
  • 1877 – Микола Леонтович, український композитор, диригент, фольклорист.
  • 1893 – Микола Хвильовий, український письменник, публіцист.
  • 1908 – Ростислав Плят, радянський актор театру та кіно.
  • 1946 – Володимир Бистряков, радянський і український композитор, піаніст, шоумен.
  • 1989 – Тейлор Свіфт, американська кантрі-співачка, автор пісень, режисер, актриса.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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