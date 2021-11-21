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Михайлів день-2021: тематичні картинки, привітання, листівки і вірші

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
21 листопада, 05:45
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У День архістратига Михаїла обов'язково надішліть найкращі побажання і вітальні листівки близьким, рідним та друзям
Привітання і картинки у Михайлів день
Привітання і картинки у Михайлів день / Фото: Колаж: Сьогодні

Щорічно 21 листопада православні святкують Михайлів день в пам'ять святого архангела Михаїла – одного з найшанованіших святих.

Не забудьте привітати з цим значущим святом рідних і близьких людей, побажати їм мужності, сміливості, щастя, удачі, віри у душі, здоров'я та миру.

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А ми зібрали для вас красиві картинки, листівки, вірші, прозу і найкращі побажання у Михайлів день-2021 .

Красиві вітання з Михайловим днем у прозі

***

Нехай Михайлів день принесе удачу у всіх добрих починаннях, успіх у справах, радість та везіння. Нехай на вашому шляху трапляється лише добрі люди. Нехай удома буде затишок і гармонія. Бажаю провести це свято гідно та з вірою у серце.

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Красиві картинки та привітання з Михайловим днем
Красиві картинки та привітання з Михайловим днем / Фото: Pinterest

***

У День шанування архангела Михаїла хочу побажати, щоб світло його слави осявало ваш життєвий шлях, чиста віра та відкритість дарували душі щиру радість, а ім'я його, як символ мужності і терпіння, давало вам силу духу та надихало на безстрашність і подвиги.

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Листівки та картинки у Михайлів день
Листівки та картинки у Михайлів день / Фото: Pinterest

***

Вітаю з Михайловим днем, коли вшановується святий архангел. Нехай він почує ваші молитви, нехай дарує вам мужність, силу, здоров'я та перемогу у добрих справах. Нехай осінь буде щедрою та благодатною, а зима – прихильною. Нехай вам супроводжує у житті удача.

Михайлів день: вітальні листівки
Михайлів день: вітальні листівки / Фото: Pinterest

Михайлів день: філософські привітання у віршах

***

В день Михаила я вас поздравляю,
И от души вам здоровья желаю.
Пусть сказочным будет всегда настроенье,
Пусть рядом всегда будет с вами везенье.

Живите красиво, живите чудесно,
Живите в достатке, безбедно, прелестно.
Пусть жизнь ваша праведна будет, прекрасна,
Погода всегда будет солнечна, ясна!

З Михайловим днем: картинки та вірші
З Михайловим днем: картинки та вірші / Фото: Pinterest

***

Пусть архангел Михаил
Принесет в ваш дом удачу
И подарит много сил,
Души сделает богаче,

Отведет тоску и зло,
От беды крылом укроет,
Пусть удачей и теплом
Дом ваш бережно наполнит.

Тематичні картинки у Михайлів день
Тематичні картинки у Михайлів день / Фото: Pinterest

***

Пусть день Святого Михаила
Наполнит жизнь твою добром,
Чтоб в ней гармония царила,
Пускай уютным будет дом,
Пусть в нем огонь любви горит
И придает душевных сил!
Пусть счастье в доме сохранит
Святой архангел Михаил!

Раніше ми розповідали, що не можна робити в Михайлів день-2021.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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