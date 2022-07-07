Івана Купала-2022: що не можна робити цього дня

Що не можна робити на Івана Купала / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 7 липня, ми відзначаємо день Івана Купала. Це стародавнє літнє свято приурочене до Різдва Іоанна Предтечі – одного із найбільш шанованих святих у християнській церкві.

А ще це свято пов'язане із розквітом природи , стихіями вогню та води, сонцем, зеленню, квітами, романтикою та давніми традиціями.

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На Івана Купала дівчата ворожили на наречених, молодь влаштовувала гуляння, пари стрибали через багаття, збирали трави, плели вінки, купалися та ворожили. Все це робилося не лише заради забави та веселощів, а й щоб привернути достаток та щастя у свій дім .

Люди здавна вірили, що у свято Купала духи землі, води та вогню розмовляють із людьми. А тому це був найкращий час , щоб попросити у стародавніх могутніх сил природи допомоги у справах, а також відкрити своє майбутнє.

Головними ритуалами на Івана Купала вважаються обмивання водою та очищення вогнем. А ті, хто хотів дізнатися про своє майбутнє – проводили обряди та ворожіння, найпопулярніше з яких – на вінках.

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Івана Купала: що не можна робити 7 липня

Вважається, що в цей час вирує всяка лісова погань, тому в купальську ніч не можна спати .

. Жінкам категорично не можна відзначати Івана Купала, не побувавши біля багаття – вважалося, що так роблять тільки відьми.

– вважалося, що так роблять тільки відьми. На Івана Купала не можна нічого продавати, віддавати з дому чи позичати , інакше сім'я бідуватиме.

, інакше сім'я бідуватиме. Навіть якщо людина знаходила на дорозі гроші , категорично цього дня їх не можна було піднімати.

, категорично цього дня їх не можна було піднімати. 7 липня слід триматися подалі від річки та озера вагітним, дітям і літнім. Водяна погань може нашкодити цим людям.

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