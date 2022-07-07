Ивана Купала-2022: что нельзя делать в этот день

Что нельзя делать на Ивана Купала / Фото: Depositphotos, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 7 июля, мы отмечаем день Ивана Купала. Этот древний летний праздник приурочен к Рождеству Иоанна Предтечи – одного из наиболее почитаемых святых в христианской церкви.

А еще этот праздник связан с расцветом природы , стихиями огня и воды, солнцем, зеленью, цветами, романтикой и древними традициями.

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На Ивана Купала девушки гадали на женихов, молодежь устраивала гуляния, пары прыгали через костер, собирали травы, плели венки, купались и гадали. Все это делалось не только ради забавы и веселья, но и чтобы привлечь достаток и счастье в свой дом .

Люди издавна верили, что в праздник Купала духи земли, воды и огня разговаривают с людьми. А потому это было лучшее время , чтобы попросить у древних могучих сил природы помощи в делах, а также и приоткрыть свое будущее.

Главными ритуалами на Ивана Купала считаются омовение водой и очищение огнем. А те, кто хотел узнать свое будущее – проводили обряды и гадания, самое популярное из которых – на венках.

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Ивана Купала: что нельзя делать 7 июля

Считается, что в это время бушует всякая лесная нечисть, поэтому в купальскую ночь нельзя спать .

. Женщинам категорически нельзя отмечать Ивана Купала, не побывав у костра – считалось, что так поступают только ведьмы.

– считалось, что так поступают только ведьмы. На Ивана Купала нельзя ничего продавать, отдавать из дома или одалживать , иначе семья будет бедствовать.

, иначе семья будет бедствовать. Даже если человек находил на дороге деньги , категорически в этот день их нельзя было поднимать.

, категорически в этот день их нельзя было поднимать. 7 июля следует держаться подальше от речки и озера беременным, детям и пожилым. Водяная нечисть может навредить этим людям.

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