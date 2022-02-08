Як безпечно водити машину: корисні звички автомобіліста

Корисні звички під час керування авто можуть врятувати життя / Фото: Unsplash

Останнім часом такі часті повідомлення про ДТП на дорогах, що багато людей просто бояться сідати за кермо. Як убезпечити себе та пасажирів, а також інших учасників дорожнього руху?

Виявляється, набуття корисних звичок за кермом багато в чому допоможуть не лише підтримувати здоров'я, а й навіть урятувати життя.

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Як безпечно водити машину: лайфхаки

Лайфхак 1. Регулювання спинки водія

Як безпечно водити машину / Фото: unsplash

Помилкова думка, що відведена назад спинка крісла водія зменшує навантаження на спину, знижує втому і, відповідно, покращує водіння. Насправді, при такому положенні тулуба голова водія змушена нахилятися вперед, шия і плечі швидше затікають , а також збільшується навантаження на куприк. Але і це не всі неприємності: у разі небезпеки та різкого гальмування тіло водія, не маючи ззаду упору, ковзає вгору по спинці крісла . Через це слабшає тиск ноги на педаль гальма, і щоб загальмувати людині доводиться із більшою силою хапатися за кермо. Таким чином, руки стають напруженими, і кермо використовується не як засіб керування авто, а як поручень. У такому положенні знижується можливість відвернути кермо у бік для уникнення зіткнення.

Лайфхак 2. Посадка у кріслі водія

Як безпечно водити машину / Фото: unsplash

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Важливо перед поїздкою правильно виставити крісло та підігнати подушку . Нога має бути трохи зігнута при повністю натиснутій педалі гальма. Посуньте сидіння вперед і отримайте правильний вигин у колінах. Спинка сидіння має бути майже вертикальною. Зап'ястя рук мають вільно торкатися кермового колеса. Не забудьте про дзеркала заднього виду.

Лайфхак 3. Правильний хват керма

Як безпечно водити машину / Фото: unsplash

Якщо уявити собі кермо у вигляді годинникового циферблату, то руки потрібно розташовувати на числах 10 та 2 години або на 9 та 3 . Кермо важливо тримати двома руками , завдяки чому можна моментально реагувати на дорожню ситуацію і спрямовувати машину у бік від перешкоди, що виникла на дорозі. Не варто ігнорувати це правило навіть на прямій трасі, щоб не втратити корисної звички.

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Лайфхак 4. Ремінь безпеки

Як безпечно водити машину / Фото: unsplash

Пристібайтеся! Це правило стосується не лише водія, а й пасажирів, у тому числі на задніх сидіннях. Інакше при різкому маневрі або зіткненні авто вони ризикують як самі отримати травму, так і покалічити оточуючих, продовжуючи рухатися по інерції після різкого гальмування. Особливо правила пристібання слід дотримуватися із дітьми та тваринами.

Лайфхак 5. Порядок у салоні авто

Як безпечно водити машину / Фото: unsplash

Дуже корисна звичка, що може врятувати на трасі. Перед подорожжю важливо оглянути салон і прибрати або закріпити предмети, які при різкому маневрі можуть впасти на підлогу і закотитися, наприклад, під педалі або травмувати людей. Найчастіше такими предметами виявляються: пляшки з водою, посуд, ліхтарик, одяг тощо. Також слід закріплювати вміст багажника.

Лайфхак 6. Огляд машини

Як безпечно водити машину / Фото: unsplash

Звикайте завжди перед тим, як сісти за кермо не лінуватися оглядати з усіх боків машину , обійшовши її навколо. Звертайте увагу на стан коліс, відсутність сторонніх предметів у вихлопній трубі, решітці радіатора, колісних арках. А взимку очищайте від снігу дах авто, скло, дзеркала, плафони ліхтарей.

Лайфхак 7. Втома

Як безпечно водити машину / Фото: pinterest

Привчайте себе не вести машину у стані втоми . Якщо у вас немає іншого виходу, краще поспіть перед виїздом 20-30 хвилин чи годину. Якщо в дорозі відчуваєте сонливість – випийте каву.

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