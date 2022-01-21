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Як витягнути машину із замету: дієві поради

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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21 січня, 18:30
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Якщо машина застрягла у снігу, є кілька способів, як правильно виїхати зі снігової пастки.
Як правильно виїхати зі снігу: поради автомобілістам
Як правильно виїхати зі снігу: поради автомобілістам / Фото: Колаж: Сьогодні

Зима щедра на неприємності для автомобілістів . Ми вже розповідали, як завести машину, якщо сів акумулятор. Але це не єдина зимова проблема.

Під час рясного снігопаду машина може надійно застрягти в заметі. Але їхати все одно треба. Головне – не метушитися, а спокійно випробувати один чи кілька методів, як вибратися зі снігової пастки .

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Як витягнути машину із замету: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Правильно газувати

Як витягнути машину зі снігу / Фото: pinterest
Як витягнути машину зі снігу / Фото: pinterest

Для початку огляньте місце пробуксування. Якщо до льоду ще далеко, спробуйте виїхати зі снігу, не сильно газуючи, а навпаки, м'яко натискаючи педаль газу , щоб не застрягти ще глибше в снігу.

  • Лайфхак 2. Підсилити зчеплення

Як витягнути машину зі снігу / Фото: pinterest
Як витягнути машину зі снігу / Фото: pinterest

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Під колесо, що буксує, бажано щось підкласти . Залежно від ситуації підійде дошка, гілки, гумовий килимок, лист картонної коробки, шматок фанери, проста ганчірка. Або спеціальні тягові треки.

  • Лайфхак 3. Домкрат

Як витягнути машину зі снігу / Фото: pinterest
Як витягнути машину зі снігу / Фото: pinterest

Більш кардинальний спосіб виїхати зі снігу – підкласти під колесо товстий предмет, наприклад, дошку або цеглину. А щоб машина змогла на них піднятися, їй потрібно допомогти домкратом та підкласти предмет безпосередньо під колесо.

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  • Лайфхак 4. Пісок

Як витягнути машину зі снігу / Фото: pinterest
Як витягнути машину зі снігу / Фото: pinterest

Ковзаючий під колесами сніг можна спробувати взяти штурмом – тобто розтопити його. Для цього крижану кірку посипають піском або сіллю , під впливом якої вона починає танути, та машина виїде самостійно. Також можна полити сніг під колесами антизамерзайкою.

  • Лайфхак 5. Розкачати

Як витягнути машину зі снігу / Фото: pinterest
Як витягнути машину зі снігу / Фото: pinterest

Як і у випадку з брудом, сніг можна подолати, штовхаючи авто, обертаючи кермо або поперемінно газуючи, щоб розкачати машину взад-вперед. Так у авто з'явиться можливість зачепитися колесами за суху і слизьку поверхню.

  • Лайфхак 6. Відкопати

Як витягнути машину зі снігу / Фото: pinterest
Як витягнути машину зі снігу / Фото: pinterest

Взимку в багажнику обов'язково має бути лопата – краще сталева саперна. З її допомогою можна виплутатися зі снігового полону і навіть розбити лід.

  • Лайфхак 7. Буксирувати

Як витягнути машину зі снігу / Фото: pinterest
Як витягнути машину зі снігу / Фото: pinterest

Якщо є можливість попросити когось про допомогу, то авто, що застрягло в снігу, можна витягнути тросом. В цьому випадку краще брати мотузяні троси – вони рідко рвуться і добре натягуються, що пом'якшує ривок і не дає відірватися буксирувальному гаку.

  • Лайфхак 8. Ремені та ланцюги

Як витягнути машину зі снігу / Фото: pinterest
Як витягнути машину зі снігу / Фото: pinterest

Для снігової зимової погоди спеціально придумані протиковзкі ремені та ланцюги, які кріпляться на колеса та рятують від неприємностей на дорозі.

Раніше ми розповідали, як розморозити лобове скло взимку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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