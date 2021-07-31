Як швидко розплутати вузол

Погано, якщо вузол не тримає і розв'язується сам собою. Але ще гірше, коли неможливо швидко розв'язати мотузку або шнурок, що туго затягнулися.

Як розплутати вузол / Фото: Сьогодні

Вузол може несподівано затягнутися де завгодно: на взутті, на поясі спортивних штанів, на капелюсі, на пакеті з продуктами. І у найбільш невідповідний момент, коли вам потрібно послабити його кінці, вузол зрадницьки не піддається на вмовляння.

Існує кілька способів, освоївши які, ви напевно впораєтеся з будь-якими затягнутими вузлами.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

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Як можна розплутати вузол: лайфхаки

Лайфхак 1. Не поспішайте

Як розплутати вузол / Фото: Pinterest

Який би метод ви не обрали, перш за все розгляньте вузол і спробуйте зрозуміти, як саме він затягнувся, щоб не погіршити ситуацію ще більше, смикаючи мотузку не в той бік.

Лайфхак 2. Гострі предмети

Як розплутати вузол / Фото: Pinterest

Вам допоможуть штопор, голка, в'язальна спиця тощо. Вштовхніть/вкрутіть пристосування у вузол, розхитайте його, підчепіть петлю. Тільки будьте обережні, щоб не пошкодити і не порушити волокна.

Лайфхак 3. Заколки-невидимки

Як розплутати вузол / Фото: Pinterest

Гострими предметами можуть виступати невидимки, увіткнені у вузол. Вони допоможуть вам розтягнути вперті петлі вузла у боки і розв'язати їх.

Лайфхак 4. Викручування

Як розплутати вузол / Фото: Pinterest

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Такий метод гарно працює із міцно зав'язаними поліетиленовими пакетами і вузлами на синтетичних мотузках. Візьміть кінець пакета або шнурка і максимально сильно закрутіть його. В результаті він перестане згинатися. Потім твердий кінець штовхайте в напрямку вузла. За рахунок власної жорсткості він виштовхне сам себе із тугої петлі вузла.

Лайфхак 5. Мило

Як розплутати вузол / Фото: Pinterest

Цей спосіб допомагає впоратися зі старими задубілими вузлами . Зробіть теплий мильний розчин і помістіть у нього мотузку з вузлом на деякий час, щоб вона гарненько просочилася водою. Потріть вузол пальцями – так волокна краще розтягнуться.

Лайфхак 6. Дитяча присипка

Як розплутати вузол / Фото: Pinterest

Інший засіб, що зменшить тертя мотузок, посилить ковзання і полегшить завдання з розплутування вузла – це тальк або дитяча присипка.

Лайфхак 7. Молоток

Як розплутати вузол / Фото: Pinterest

Такий спосіб підійде для розплутування товстої мотузки або потужного троса . Затягнутий вузол потрібно обстукати молотком з усіх боків. Така обробка розм'якшує мотузку, зміщує місця затягування, і вона поступово піддається.

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