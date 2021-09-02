Як зробити закладки для книг: ТОП-10 яскравих ідей з фото

Щоб потрібна сторінка відразу знайшлася, а уроки стало веселіше робити, виготовте разом із дітьми веселі закладки для книг.

Як зробити закладки / Фото: Колаж: Сьогодні

Навіть у такій серйозній, на перший погляд, речі, як закладки для підручника, є місце творчості. Пропонуємо вам урізноманітнити шкільні будні своїх дітей і надихнутися корисною, веселою і прикольною творчістю.

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Читайте лайфхаки, дивіться фото, придумуйте свої варіанти і проводите більше часу з дітьми.

Як зробити закладки для книг: лайфхаки

Лайфхак 1. Пакетики чаю

Як зробити закладку / Фото: Pinterest

Закласти книжку зручно ниткою . Подивіться, які можна зробити оригінальні закладки, що імітують чашки з заварними пакетиками.

Лайфхак 2. Шиті квіти

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Як зробити закладку / Фото: Pinterest

Закладки не обов'язково мають бути паперовими. Наприклад, зшийте із фетру яскраві квіти, пришийте на місце серединок гудзики, а прикрасити такі смужки можна великими стібками контрастної нитки.

Лайфхак 3. Осінні мотиви

Як зробити закладку / Фото: Pinterest

Раз за вікном осінь, можна зробити закладки з природних матеріалів , наприклад, жолудів, каштанів або горіхів.

Лайфхак 4. Пухнасті помпони

Як зробити закладку / Фото: Pinterest

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Ось які різнобарвні і веселі книги виходять на полиці. Навіть якщо читати не хочеться, рука все одно потягнеться до м'якого помпончика .

Лайфхак 5. Книжка на застібці

Як зробити закладку / Фото: Pinterest

Щоб дістатися потрібної сторінки, доведеться трохи попрацювати – повозитися з гудзиками і розстебнути книжку.

Лайфхак 6. Веселі завитки

Як зробити закладку / Фото: Pinterest

Щоб зробити такі прикольні закладки, знадобляться дерев'яні палички від морозива, різнокольорові смужки паперу і трохи вправності в техніці квіллінг .

Лайфхак 7. Вибухові скріпки

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Як зробити закладку / Фото: Pinterest

Обговорити прочитану сторінку можна з веселою окатої скріпкою. А щоб її оживити, візьміть кілька кольорових ниток, скотч і очі. Так уроки вчити набагато веселіше.

Лайфхак 8. Невгамовні пташки

Як зробити закладку / Фото: Pinterest

Візьміть тонкий пластик або щільний картон і виріжте із нього пташок. По центру можна зробити прорізи у вигляді крилець – ними зручно чіплятися за сторінку , на якій ви читаєте.

Лайфхак 9. Учасники книги

Як зробити закладку / Фото: Pinterest

Підберіть прикольні фотки зі своїми дітьми , виріжте і приклейте на смужку прозорого пластика, а до рук прикріпіть ниточки. А тепер відправляйте свою дитину в книжку, і нехай вона стане учасником оповідання.

Лайфхак 10. Прикольні куточки

Як зробити закладку / Фото: Pinterest

Проста техніка орігамі настільки захоплююча, що, почавши з першого куточка, ви вже не зможете зупинитися. Можна навіть влаштувати флеш-моб, у кого в класі вийде найприкольніший або найтрашніший куточок-закладка.

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