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Як красиво оформити дачу: ТОП-10 яскравих лайфхаків з фото

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
10 липня, 18:37
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Спати на траві, обідати в саду, гуляти по тунелю і милуватися грою зі світлом – як ще можна ефектно, красиво і практично обладнати дачу для праці і відпочинку
Як оформити дачу
Як оформити дачу / Фото: Сьогодні

Дача – місце, куди багато людей відправляються на відпочинок. Хоча для багатьох – це зона фізичної праці, а також зберігання непотрібного мотлоху, який шкода викинути. Як перетворити дачу і зробити її більш практичною і красивою? Читайте наші лайфхаки, дивіться фото і надихайтеся на креативні ідеї.

А ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

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Як красиво оформити дачу: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Стародавній інвентар на колесах

Як оформити дачу
Як оформити дачу / Фото: Pinterest

Старі відпрацьовані дачні тачки вирушили на заслужений відпочинок? Не тут-то було! Нехай тепер вони послужать прикрасою вашої дачі. Зробіть із них квітники. Перевага таких перевізних клумб у порівнянні зі стаціонарними в тому, що ви можете переміщати їх по всій ділянці, куди вам заманеться.

  • Лайфхак 2. Гра зі світлом

Як оформити дачу
Як оформити дачу / Фото: Pinterest

Дача має бути красивою не тільки вдень, але і вночі. Найпростіші ліхтарики уздовж дачної доріжки здатні казково її перетворити у вечірній час. Секрет криється в правильному розташуванні світильників і грі світла з тінню.

  • Лайфхак 3. Зелений тунель

Як оформити дачу
Як оформити дачу / Фото: Pinterest

Довгу дорогу від будинку до дачного санвузла, яка під палючим літнім сонцем здається просто нескінченною, перетворіть на казковий тунель. Для дуг можна гнути арматуру, а дешевий варіант можна зробити навіть із лози. Засадіть доріжку невибагливими в'юнкими рослинами, і вже за кілька тижнів насолоджуйтеся чарівним тунелем.

  • Лайфхак 4. На дворі дрова

Як оформити дачу
Як оформити дачу / Фото: Pinterest

Вечірні дачні посиденьки з шашликами і піснями обов'язково потребуватимуть чималого запасу дров. Найчастіше поліна просто лежать у купі, що займає місце і псує зовнішній вигляд саду. А періодично ще й мокне під дощем. Виправити це неподобство і перетворити зовнішній вигляд дачі допоможе стильний дровник. А коли до кінця сезону він спорожніє, у ньому можна зберігати дачний інвентар.

  • Лайфхак 5. Лійка , полий -ка

Як оформити дачу
Як оформити дачу / Фото: Pinterest

На дачі часто накопичується багато посуду, який шкода викинути. Можна знайти їй гідне застосування в декорі. До речі, він вам ще стане в нагоді не тільки як прикраса, але і у зборі дощової води.

  • Лайфхак 6. Їдальня в саду

Як оформити дачу
Як оформити дачу / Фото: Pinterest

Як приємно посидіти спекотним днем у тінистому саду під розлогим деревом. Пропонуємо вам організувати тут обідню зону. Зробіть стіл навколо дерева і поставте стільці. В оточенні квітів і свіжого повітря апетит не змусить на себе довго чекати.

  • Лайфхак 7. Горшкове дерево

Як оформити дачу
Як оформити дачу / Фото: Pinterest

Нехай на дачі відпочинуть і ваші кімнатні рослини. А таке імпровізоване дерево прикрасить навіть нудну стіну будинку.

  • Лайфхак 8. Поспіть на травичці

Як оформити дачу
Як оформити дачу / Фото: Pinterest

На природі так і хочеться повалятися на м'якій пухнастій зеленій травичці. Але можна окультурити цю ідею і зробити справжнє еко-ліжко. Сколотіть із дощок лежанку, а всередину помістіть газонну траву.

  • Лайфхак 9. Гамак

Як оформити дачу
Як оформити дачу / Фото: Pinterest

Ще один атрибут, без якого просто немислимий повноцінний відпочинок на природі – це гамак. Плавне погойдування під спів птахів допомагає організму зануритися у приємний релакс.

  • Лайфхак 10. М'який куточок

Як оформити дачу
Як оформити дачу / Фото: Pinterest

Багато повітря, розсіяне сонячне світло, приємна тінь, красиві квіти і рослини, зручний лежак – приблизно так багатьом видається дачний відпочинок. Нічого не заважає зробити його саме таким. А якщо на дачі у вас є малосимпатична ділянка, її можна приховати від очей, спорудивши такий приємний куточок для релаксу.

Раніше ми розповідали, як зробити город на маленькій ділянці землі.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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