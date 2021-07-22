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Як запалювати свічку, щоб не обпектися: напрочуд простий лайфхак

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
22 липня, 16:31
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Навіть якщо свічка стоїть у красивому високому свічнику, і до фітіля важко дістатися, за допомогою простого пристосування можна запалити вогонь, не обпалюючи руки.
Як запалити свічку
Як запалити свічку / Фото: Unsplash

Пам'ятаєте дитячу загадку? Людина заходить у темну кімнату, в якій є свічка, груба і гасова лампа. Що вона запалить насамперед? Не будемо вас довго мучити і відразу дамо відповідь: першою запалюється сірник, а вже від нього – все інше.

Якщо у вас звичайнісінька свічка, висока або таблетка, то вам не завдасть жодних труднощів запалити її від сірника (або запальнички). Але що робити, якщо свічка стоїть в ефектному глибокому свічнику? Як до неї підступитися, щоб не обпекти пальці? Швидко і просто, а головне – безпечно добути світло вам допоможе наш лайфхак.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

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Як запалювати свічку, щоб не обпектися: лайфхак

Як запалити свічку
Як запалити свічку / Фото: Pinterest

Очевидно, щоб уберегти пальці від вогню, потрібно придумати якусь проміжну ланку між рукою і гнітом. У прикладі із загадкою, такою ланкою виступив сірник – без нього неможливо отримати вогонь. Щоб не обпектися, запалюючи свічку, скористайтеся звичайною довгою макарониною у вигляді спагетті.

Сірником або запальничкою підпаліть кінчик спагетті, дочекайтеся, щоб він розгорівся, а потім з його допомогою запалюйте гніт у свічок. Якщо під рукою не виявилося спагетті, ви можете взяти довгі кулінарні дерев'яні шпажки або ж скручений у тугу трубочку аркуш паперу. Ефект буде той же.

Дивіться відео, як можна охолодити будинок в спеку:

Раніше ми розповідали, як відкрити кришку пляшки якщо вона не відкривається.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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