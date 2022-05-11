Як позбутися неприємного запаху взуття за 30 хвилин

Як швидко прибрати неприємний запах із взуття / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Спекотна погода, інтенсивні тренування, тривала прогулянка – і от уже ви, а точніше, ваше взуття стає джерелом неприємного запаху.

Зрозуміло, правильніше було б помити ноги, змінити шкарпетки та устілки, а взуття піддати серйозній обробці – від прання до глибокого заморожування.

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Але бувають ситуації, коли немає можливості змінити взуття чи провести тривалі гігієнічні процедури. А нести на собі специфічний запах не хочеться. Існують прискорені методи позбутися не надто приємних ароматів , що виходять із кросівок або туфель. Докладніше дізнайтесь у нашій статті.

Як позбутися запаху взуття всього за півгодини

Як прибрати запах із взуття / Фото: Pinterest

Тут спрацює принцип "клин клином вибивають". А саме, за допомогою ароматизатора , яким може бути на вибір:

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на чисті устілки можна капнути ароматну олію (наприклад, м'яту чи лаванду);

(наприклад, м'яту чи лаванду); всередину взуття можна покласти цитрусові кірочки – апельсина, лимона, мандарину;

– апельсина, лимона, мандарину; добре перебиває будь-який запах лавровий лист ;

; приємний ароматизатор ціла чи мелена кориця ;

; жменя кавових зерен або мішечок із меленою кавою чудово адсорбують неприємний запах та замінять на характерний аромат;

чудово адсорбують неприємний запах та замінять на характерний аромат; протріть взуття зсередини ватою, змоченою в оцті або в перекисі водню .

Проте майте на увазі, що цей метод добре спрацює тільки із від початку чистим та не заношеним взуттям , в який не в'ївся бруд. Інакше вийде зворотний ефект, і замість аромату посилиться сморід.

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