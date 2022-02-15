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Як позбутися неприємного запаху у ванній

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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15 лютого, 17:17
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Запах каналізації, вогкості та затхлості зникне після правильної обробки ванної кімнати
Як позбутися неприємного запаху у ванній кімнаті
Як позбутися неприємного запаху у ванній кімнаті / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Ви помітили, що у ванній кімнаті, попри регулярне прибирання та цілі труби, з'явився специфічний неприємний запах ? Отже, потрібно влаштувати серйозніші процедури пошуку та усунення його джерела. Ми поділимося нехитрими порадами, як це зробити.

Як прибрати неприємний запах у ванній кімнаті: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Хімія

Як позбутися неприємного запаху / Фото: pinterest
Як позбутися неприємного запаху / Фото: pinterest

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Причина неприємного запаху може ховатися в засмічених зливних сифонах і з'єднаннях труб, в яких накопичується бруд, мильна піна, частинки органіки. У зливні отвори ванни, раковини або душової кабіни залийте спеціальні хімічні засоби та залиште на ніч, не користуючись сантехнікою, а потім пролийте великою кількістю води.

  • Лайфхак 2. Домашні засоби

Як позбутися неприємного запаху / Фото: pinterest
Як позбутися неприємного запаху / Фото: pinterest

Якщо хочете видалити запах без магазинної хімії, насипте у злив 2-3 ст. ложки харчової соди, а зверху залийте в трубу оцет . Закрийте злив пробкою, щоб пари оцту та піна від реакції не виходили назовні, і залиште на годину. Після цього пролийте сифон водою.

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  • Лайфхак 3. Сифон

Як позбутися неприємного запаху / Фото: pinterest
Як позбутися неприємного запаху / Фото: pinterest

Якщо після обробки запах не минає, перевірте стан сифону під мийкою або ванною. Принцип роботи коліна однаковий: у його вигині накопичується вода, яка не дає випару каналізації проникати в приміщення. А якщо запах присутній, то в системі зливу води стався збій. Для цього його доведеться розібрати. Опустіть патрубок сифона так, щоб він ховався під водою на 2-4 см .

  • Лайфхак 4. Цвіль

Як позбутися неприємного запаху / Фото: pinterest
Як позбутися неприємного запаху / Фото: pinterest

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Джерелом затхлого запаху у ванній може стати скупчення цвілі та грибка у важкодоступних місцях. Щоб його позбутися, регулярно протирайте розчином хлору плитку на стінах, підлозі, і навіть раковину, унітаз, тобто займайтеся очищенням сантехнічних приладів та площин якнайчастіше.

  • Лайфхак 5. Вентиляція

Як позбутися неприємного запаху / Фото: pinterest
Як позбутися неприємного запаху / Фото: pinterest

Ванна – найсиріше приміщення в будинку. Щоб не допустити утворення цвілі та знизити вологість, забезпечте потік повітря у ванній . Регулярно прочищайте вентиляційні решітки, встановіть витяжний вентилятор, тримайте двері напіввідкритими, коли не використовуєте ванну.

Раніше ми розповідали, як зробити, щоб килимок не ковзав.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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