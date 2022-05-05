Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арешт Шарія ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua

Користь бур'янів

Якість меду

Випас худоби

Удобрюємо ґрунт

Що їсти навесні

Календар садівника
СЬОГОДНІ Лайфхакер Дім

Як почистити штори: кілька популярних способів

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 травня, 16:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Штори можна привести до ладу, навіть не знімаючи з карниза.
Як правильно чистити штори
Як правильно чистити штори / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні, freepik.com

При оформленні будинку або квартири багато людей віддають перевагу шторам на вікнах. Крім закриття життя будинку від сторонніх очей і затемнення, вони також створюють затишок та приємну атмосферу. Раніше ми вже розповідали, як мити жалюзі, а сьогодні настала черга привести до ладу штори .

Взагалі вибір штор не може не тішити своєю різноманітністю: легкі та повітряні, масивні та багаторівневі, кольорові та однотонні, великі та мініатюрні. Але всі вони у певний момент потребують миття, прання чи чищення. При цьому деякі види фіранок буває дуже складно зняти для звичайного прання .

Реклама

У цьому випадку рекомендується чистити штори прямо на карнизі. Існує кілька методів. Вибирайте найоптимальніший для вашої квартири. Але не забувайте перед застосуванням вибраного способу провести тест на непомітній ділянці .

Як очистити штори струшуванням

Штори накопичують багато пилу / Фото: freepik.com
Штори накопичують багато пилу / Фото: freepik.com

Найпростіший спосіб підтримувати тканинні штори у чистому стані – це регулярно їх струшувати . Достатньо проводити цю процедуру раз на тиждень, і ви позбавите завіси значної кількості пилу зверху тканини і всередині волокон. Однак майте на увазі, що струшування не позбавить штори пилових кліщів, шкідливих мікроорганізмів, а також неприємного запаху.

Реклама

Використання пароочисника

Якщо матеріал, з якого виготовлені штори, не дає усадки та не линяє, вам підійде метод застосування пари, яка, проникаючи між волокон, розчиняє молекули бруду . Також парогенератор застосовується, якщо на шторах невеликий шар пилу, інакше він перетвориться на бруд. Майте на увазі, що деякі види тканин після обробки парою втрачають зовнішній вигляд. Парою не можна чистити штори пліссе, з оксамиту, делікатних тканин.

Сухе чищення штор

Штори можна просто вичистити пилососом / Фото: pinterest
Штори можна просто вичистити пилососом / Фото: pinterest

Цей метод вимагатиме наявності спеціальної насадки для пилососа, щітки або м'якої ганчірки, наприклад, мікрофібри. Такий спосіб догляду підходить для багатьох матеріалів – як тканини, так і бамбука чи джгута. Пилосос потрібно вмикати на мінімальну потужність а насадка має бути з м'яким ворсом, щоб не порушити структуру матерії.

Реклама

Вологе протирання штор

Якщо ви виявили на шторах плями, які не зникають від звичайного сухого методу, можна скористатися мильним розчином або засобом для виведення плям . Це видалить бруд та освіжить зовнішній вигляд штор. Метод підходить для фіранок із делікатних тканин або у разі багаторівневого пошиття. Важливо, щоб штори не боялися вологи та не давали усадки. Спочатку обробіть найбрудніші місця, а після змивання бруду чистою губкою, змініть розчин і м'яко обробіть всю поверхню портьєр, намагаючись не перестаратися з водою. Промокніть тканину сухим рушником, щоб позбутися білих розводів.

Раніше ми розповідали, як прати тюль, щоб потім його не гладити. А ще ви можете переглянути рекомендації, як відіпрати рушники: ТОП-5 лайфхаків.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Вони працюють не покладаючи рук
Знаки зодіаку
Стрілець
Стрілець
Риби
Риби
Козоріг
Козоріг
1 /2
Хто ще?
Магнітні бурі в травні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?
Поговори зі мною
Я допоможу відповісти на будь-яке питання
Спитати
Вихідні та свята у травні
Коли відпочиваємо?
Іменини у травні
Як привітати?
Місячний календар на тиждень
2 - 8 травня
Вплив на життя
Just do it
Дачний календар на травень
Сприятливі дні
Місячні дні у травні
Календар фарбування волосся
Коли фарбувати волосся?
Сприятливі дні у травні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти