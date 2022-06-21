Як позбутися пирію на городі: поради дачникам (фото)

Як позбутися пирію на городі / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми вже давали поради, як боротися з бур'янами на ділянці різними способами. Викорінення бур'янів часто забирає багато часу і сил: трохи запустиш – і вони ростуть із подвійною силою.

Але, мабуть, найбільш підступним і живучим з усіх бур'янів вважається пирій – багаторічна злакова рослина з довгим плоским листям і невеликими колосками. Це сильний бур'ян, який висмоктує з ґрунту не тільки вологу, але й корисні речовини і робить його менш родючим. Крім того, він закриває собою сонце від посадок, а його коренева система постійно зростає.

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Пирій розмножується і насінням, і корінням . У нього показова приставка "повзучий", тому що пирій здатний непомітно та впевнено розповзатися по всьому городу. Навіть маленький корінь, що потрапив у землю, незабаром розростається на всю ділянку.

Якщо в саду або на городі з'явився пирій, видалити його доволі складно, але можливо. Як вивести пирій , і чи можна позбутися його так, щоб він довго не повертався, дізнайтеся в нашій статті.

Як боротися з пирієм: лайфхаки

Видалення коріння. Це доволі трудомісткий метод. Якщо пирій іще не встиг надто розростись і не зайняв великої площі, його можна висмикнути із землі руками. Або ж скористатися вилами – підтягніть бур'ян і витягніть із землі, намагаючись не пошкодити кореневища, а потім прибрати його з ділянки.

Висмикування пирію займає багато часу / Фото: pinterest

Це доволі трудомісткий метод. Якщо пирій іще не встиг надто розростись і не зайняв великої площі, його можна висмикнути із землі руками. Або ж скористатися вилами – підтягніть бур'ян і витягніть із землі, намагаючись не пошкодити кореневища, а потім прибрати його з ділянки. Перекопування. Лопатою або культиватором коріння бур'янів подрібнюється. Пирій все одно зростатиме, але він буде дрібним і ослабленим, без потужної кореневої системи, і його згодом буде легше висмикнути з ґрунту. Головне – не допустити, щоб коріння знову розрослося.

Важливо видалити всі коріння пирію / Фото: pinterest

Лопатою або культиватором коріння бур'янів подрібнюється. Пирій все одно зростатиме, але він буде дрібним і ослабленим, без потужної кореневої системи, і його згодом буде легше висмикнути з ґрунту. Головне – не допустити, щоб коріння знову розрослося. Затемнення. На зарослі пирієм плантації розкладіть чорну плівку для мульчування або чорне агроволокно. Пирій віддає перевагу сонцю і не любить затемнення. На такій ділянці він перестане рости.

На зарослі пирієм плантації розкладіть чорну плівку для мульчування або чорне агроволокно. Пирій віддає перевагу сонцю і не любить затемнення. На такій ділянці він перестане рости. Мульчування. Цей метод підходить там, де висаджені культури зі слабкою кореневою системою, і прополку виконати складно, а перекопування взагалі не підходить. Тоді грунт між грядками потрібно закрити опалим листям, соломою, спанбондом тощо. Через брак сонячних променів пирій поступово загине.

Мульча заважає бур'янам рости / Фото: pinterest

Цей метод підходить там, де висаджені культури зі слабкою кореневою системою, і прополку виконати складно, а перекопування взагалі не підходить. Тоді грунт між грядками потрібно закрити опалим листям, соломою, спанбондом тощо. Через брак сонячних променів пирій поступово загине. Посів бобових. Бур'ян не терпить сусідства із бобовими культурами. Після оранки і розпушування грунту посійте насіння гороху, квасолі, кукурудзи або соняшника, редиски. Кореневій системі пирію буде дискомфортно від цих рослин.

Пирій не любить сусідства гороху / Фото: pinterest

Бур'ян не терпить сусідства із бобовими культурами. Після оранки і розпушування грунту посійте насіння гороху, квасолі, кукурудзи або соняшника, редиски. Кореневій системі пирію буде дискомфортно від цих рослин. Овес . Цей злак – гідний суперник пирію, тому що його коріння вбиває коріння бур'янів. Перекопайте ділянку та засійте її вівсом. Тільки встигніть скосити до початку дозрівання колосків. Потім перекопайте всю зелену масу, перевернувши пластами вниз і можна іще раз засіяти овес. Так земля очиститься від пирію і заразом збагатиться азотом від сидератів.

Раніше ми ділилися порадами, як врятувати помідори від шкідників. А ще розповідали, які культурні рослини гірші і небезпечніші за бур'яни.