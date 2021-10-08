Як мити фасади кухні швидко і без розводів

Як відмити фасади кухні / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми вже розповідали про найбрудніші місця на вашій кухні. А сьогодні поділимося лайфхаками, як правильно мити фронтальні панелі шаф, тумб і ящиків.

Найчастіше фасади виготовлені з пластику або дерева і вимагають особливого догляду. Агресивна хімія може нашкодити красивим дверцятам, зіпсувати колір і залишити плями, а абразивні засоби з часом дряпають поверхні.

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Існують прості і доступні засоби, які допоможуть підтримувати чистоту на кухні без розводів і жирних плям. Головне правило: після вологого прибирання протріть поверхні насухо.

Як мити фасади кухні: лайфхаки

Лайфхак 1. Лимонна кислота

Як мити фасади кухні / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

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Візьміть півлітра теплої води, додайте 1 ч. ложку лимонної кислоти, кілька крапель миючого засобу і розмішайте до розчинення . Губкою або розпилювачем нанесіть засіб на брудні фасади, а через півгодини змийте вологою мочалкою.

Лайфхак 2. Гірчиця

Як мити фасади кухні / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

Гірчичний порошок – чудовий засіб для очищення жиру з кухонних фасадів . Змочіть поверхні, посипте місця забруднення, дайте трохи розм'якнути бруду, а потім протріть.

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Лайфхак 3. Господарське мило

Як мити фасади кухні / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

Можна намилити губку, а можна натерти господарське мило на тертці і розчинити в теплій воді, щоб було швидше. Нанесіть мило губкою на брудні поверхні і залиште на 15-20 хвилин, а потім промийте чистою водою. Після використання господарського мила протріть поверхні сухим рушником , а на дерево бажано нанести поліроль.

Лайфхак 4. Сода з олією

Як мити фасади кухні / Фото: pinterest

Але не проста, а в поєднанні з жиром . змішайте соду з олією у рівних частинах, нанесіть на забруднену поверхню і залиште на 20-30 хвилин. А потім вологою губкою або серветкою зітріть грудочки, в які скатався жир. При необхідності повторіть процедуру. Такий метод підійде і для пластикових поверхонь, і для дерева, тому що олія не лише чистить, а й надає йому блиску.

Лайфхак 5. Розпушувач тіста

Як мити фасади кухні / Фото: pinterest

Цей продукт стане в нагоді не лише для випічки, але і під час прибирання , особливо, якщо справа стосується жирних плям. Розпушувач розбавте водою так, щоб вийшла рідка кашка. Нанесіть її на плями і залиште на півгодини. А потім змийте теплою водою.

Дивіться відео про токсичну кухню і правила прибирання:

Раніше ми розповідали, як почистити мікрохвильовку підручними засобами.