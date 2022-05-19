Як ефективно боротися з бур'янами: поради дачникам

Як боротися з сорняками / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Робота в саду та городі могла би приносити набагато більше задоволення, якщо би не відволікала на багато неприємних речей. Одна з них – боротьба з бур'янами. Вона забирає сили, час, енергію і далеко не завжди виходить ефективною, тому що бур'яни мають властивість повертатися на вихідні позиції з подвоєним ентузіазмом.

Раніше ми вже розповідали, як боротися з уже вирослими бур'янами на ділянці. А сьогодні поговоримо про те, як попередити появу небажаної рослинності в саду і городі.

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Головна хитрість у війні з бур'янами – почати їх викорінювати якомога раніше, до того, як вони розростуться і наберуть сили. А ще краще – до моменту їхньої появи, тобто діяти на випередження.

Як боротися з бур'янами: лайфхаки

Не копайте часто

Не копайте часто / Фото: Unsplash

Помилково вважати, що що частіше ви скопаєте ділянку, то корисніше для рослин. У ґрунті знаходиться безліч насіння, спор і кореневищ бур'янів. Глибоко в землі ці зачатки рослин можуть довго зберігатися, не проростаючи. Але потрапляючи у верхні шари ґрунту після копання, вони активізуються і починають рости. А тому перекопування ділянки без особливої потреби лише додає вам роботи.

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Впорядковуйте всю ділянку

Впорядковуйте ділянку / Фото: Unsplash

Навіть якщо в поточному сезоні ви вирішили не використовувати якусь ділянку саду або городу під посадку, важливо все одно тримати її в порядку і боротися з бур'янами. Тоді згодом вона не стане джерелом бур'янів.

Не тримайте землю довго без посадки

Не тримайте землю без посадки / Фото: Unsplash

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Перекопану землю слід якомога швидше заселяти насінням, розсадою і саджанцями. Якщо ви вирішили дати ґрунту відпочити, слід накрити його чорним непрозорим поліетиленом, листами руберойду, шиферу або, в крайньому випадку, простою газетою. Це зменшить потрапляння на поверхню землі сонячних променів, які саме і стимулюють зростання сплячих бур'янів.

Практикуйте мульчування

Практикуйте мульчування / Фото: Pinterest

Існує великий вибір матеріалів, які можна використовувати для мульчі: наприклад, подрібнена кора хвойних дерев, тирса, торф тощо. Мульча добре затримує небажану рослинність, а ще затримує вологу в ґрунті. Мульчу розташовують між корисними рослинами, залишаючи ґрунт під ними чистим.

Правильно готуйте компост

Готуйте компост правильно / Фото: Unsplash

Коли готуєте компост для майбутнього добрива, важливо витримати температуру всередині маси, що перегниває, від 60-70 °С. Це дозволить повністю знищити насіння і спори бур'янів у складі добрива.

Поливайте рослини локально

Поливайте рослини локально / Фото: Unsplash

Важливо проводити локальний полив культурних рослин. Потрібно поливати не всю ділянку, а лише самі рослини під корінь. Так ви і воду економите, і позбавляєте бур'яни вологи.

Дотримуйтесь мінімальної дистанції

Дотримуйтесь дистанції / Фото: Unsplash

При посіві та посадці намагайтеся дотримуватися мінімально допустимої відстані між рослинами, яка їм рекомендована, і не збільшуйте вільний простір, який можуть уподобати бур'яни.

Раніше ми розповідали, як використовувати мило на городі. Також публікували прості та дешеві лайфхаки, як боротися зі шкідниками на дачній ділянці.