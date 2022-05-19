Как эффективно бороться с сорняками: советы дачникам

Как бороться с сорняками / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Работа в саду и огороде могла бы приносить гораздо больше удовольствия, если бы не отвлекала на много неприятных вещей. Одна из них – борьба с сорняками. Она отнимает силы, время, энергию и далеко не всегда получается эффективной, потому что сорняки имеют свойство возвращаться на исходные позиции с удвоенным энтузиазмом.

Ранее мы уже рассказывали, как бороться с уже выросшими сорняками на участке. А сегодня поговорим о том, как предупредить появление нежелательной растительности в саду и огороде.

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Главная хитрость в войне с сорной травой – начать ее искоренять как можно раньше, до того, как она разрастется и наберет силу. А еще лучше – до момента ее появления, т.е. действовать на опережение.

Как бороться с сорняками: лайфхаки

Не копайте часто

Как не допустить появление сорняков / Фото: Unsplash

Ошибочно считать, что чем чаще вы вскопаете участок, тем полезнее для растений. В грунте находится множество семян, спор и корневищ сорных растений. Глубоко в земле эти зачатки растений могут долго храниться, не прорастая. Но вот попадая в верхние слои почвы после вскапывания, они активизируются и начинают расти. А потому перекапывание участка без особой надобности лишь добавляет вам работы.

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Приводите в порядок весь участок

Как не допустить появление сорняков / Фото: Unsplash

Даже если в текущем сезоне вы решили не использовать какой-то участок сада или огорода под посадку, важно все равно держать его в порядке и бороться с сорняками. Тогда впоследствии он не станет источником сорной растительности.

Не держите землю долго без посадки

Как не допустить появление сорняков / Фото: Unsplash

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Перекопанную землю следует как можно быстрее заселять семенами, рассадой и саженцами. Если вы решили дать почве отдохнуть, следует накрыть ее черным непрозрачным полиэтиленом, листами рубероида, шифера или, в крайнем случае, простой газеты. Это уменьшит попадание на поверхность земли солнечных лучей, которые как раз и стимулируют рост спящих сорняков.

Практикуйте мульчирование

Как бороться с сорняками / Фото: Pinterest

Существует большой выбор материалов, которые можно использовать для мульчи: к примеру, измельченная кора хвойных деревьев, опилки, торф и т.д. Мульча хорошо задерживает нежелательную растительность, а еще задерживает влагу в почве. Мульчу располагают между полезными растениями, оставляя почву под ними чистой.

Правильно готовьте компост

Как не допустить появление сорняков / Фото: Unsplash

Когда готовите компост для будущего удобрения посадки, важно выдержать температуру внутри перегнивающей массы от 60-70 °С. Это позволит полностью уничтожить семена и споры сорняков в составе удобрения.

Поливайте растения локально

Как не допустить появление сорняков / Фото: Unsplash

Важно проводить локальный полив культурных растений. Нужно поливать не весь участок, а лишь сами растения под корень. Так вы и воду экономите, и лишаете сорняки влаги.

Соблюдайте минимальную дистанцию

Как не допустить появление сорняков / Фото: Unsplash

При посеве и посадке старайтесь соблюдать минимально допустимое расстояние между растениями, которое им рекомендовано, и не увеличивайте свободное пространство, которое как раз могут облюбовать сорняки.

Ранее мы рассказывали, как использовать мыло на огороде. Также публиковали простые и дешевые лайфхаки, как бороться с вредителями на дачном участке.