Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Загострення у Придністров'ї ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua

Швидко та чисто

Зберігаємо буряк

Збираємо валізу

Полив рослин

Лікування за кордоном

Користь грибів
СЬОГОДНІ Лайфхакер Рослини

Як використовувати бур'яни на городі: поради дачникам

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 квітня, 16:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Бур'янам можна знайти гідне застосування та зробити корисними на ділянці
Як використовувати бур'яни
Як використовувати бур'яни / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

З бур'янами зазвичай борються. Причому, ця робота іноді забирає величезну кількість часу та сил, а потім ще постає питання, куди подіти це сміття з ділянки .

Але є варіант очолити те, що подолати буває складно. І навіть з бур'янів отримати користь для господарства. Дізнайтеся, що можна зробити за допомогою бур'янів і куди її застосувати.

Реклама

Компост із бур'янів

Зірвана трава піде на компост / Фото: pixabay
Зірвана трава піде на компост / Фото: pixabay

Убрані з ділянки бур'яни скидайте в компостну яму . Вони перегниють і дадуть цінну органічну масу, яку можна застосовувати як добрива. Намагайтеся поміщати у компост молоді рослини без насіння, інакше потім воно проросте, і кількість бур'янів збільшиться.

Добриво з бур'янів

З бур'янів роблять добриво / Фото: pixabay
З бур'янів роблять добриво / Фото: pixabay

Реклама

Найшвидший варіант використання непотрібної рослинності на ділянці – зелене добриво . Помістіть траву у бочку, залийте водою і настоюйте 1-2 тижні. Потім цією рідиною можна підгодовувати посадки на городі.

Мульча

Скошену траву також можна використовувати у вигляді натуральної мульчі , покриваючи овочі на городі. Мульча допомагає утримати вологу у ґрунті, захищає рослини від похолодання, перегріву, а також різких перепадів температури, заважає зростанню інших бур'янів на грядах.

Боротьба зі шкідниками

Натуральний засіб , приготований із бур'янів, допомагає боротися з багатьма шкідниками культурних рослин, наприклад, плодожеркою, мідяницею, квіткоїдом. Подрібніть 3 кг свіжої пижми, помістіть у 10-літрове відро і доверху залийте водою. Дайте настоятися 1-2 дні, прокип'ятіть 20 хвилин. Перед обприскуванням охолоджений настій процідіть через марлю та розведіть чистою водою у пропорції 1:1.

Реклама

Декор ділянки

Багато бур'янів красиво цвітуть / Фото: pixabay
Багато бур'янів красиво цвітуть / Фото: pixabay

Якщо бур'яни облагородити, то вони послужать гарним декором для вашої дачі . Наприклад, гіркий полин не лише має гарний вигляд, але ще й відлякує шкідників. А дикорослі герань, звіробій, деревій, манжетка та інші ефектно виглядають у клумбі і при цьому зовсім не вимагають догляду.

Раніше ми розповідали, як і коли сіяти зелень на ділянці. Щоб ваші рослини не засохли, дізнайтесь, як правильно поливати город. А щоб ділянка радувала око, зробіть на ній клумби з багаторічників.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Вони вміють заробляти
Багаті знаки зодіаку
Водолій
Водолій
Діва
Діва
Стрілець
Стрілець
1 /2
Хто ще?
Магнітні бурі в травні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?
Поговори зі мною
Я допоможу відповісти на будь-яке питання
Спитати
Вихідні та свята у травні
Коли відпочиваємо?
Іменини у травні
Як привітати?
Місячний календар на тиждень
25 квітня - 1 травня
Вплив на життя
Just do it
Дачний календар на травень
Сприятливі дні
Місячні дні у травні
Календар фарбування волосся
Коли фарбувати волосся?
Сприятливі дні у травні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти