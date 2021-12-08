Як оформити мандаринами Новий рік-2022: безліч прикольних ідей та фото

Новорічні мандарини: як гарно оформити свято / Фото: Колаж: Сьогодні

Напередодні новорічних свят-2022 пропонуємо вам ідеї, як яскраво, смачно, ароматно прикрашати будинок, прикрасити ялинку, накрити стіл, оформити подарунки – і все це за допомогою мандаринів ! Адже у багатьох людей Новий рік асоціюється саме із цими тропічними плодами.

Тож уже зараз запасайтеся мандаринками , акуратно очищайте з них шкірку і у жодному разі не викидайте – все це знадобиться для новорічного декору.

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Раніше ми розповідали, як креативно прикрасити ялинку на Новий рік. А ще як своїми руками зробити новорічні іграшки для веселого та радісного свята.

Як використовувати мандарини для прикрас: лайфхаки

1. Мандаринові дольки

Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest

Для багатьох прикрас важливо підготувати вихідний матеріал , з якого потім можна робити всілякі елементи декору. Мандарини тонко поріжте однаковими кружальцями, розкладіть на деку і висушіть у духовці.

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Лайфхак 2. Вінок із свіжих мандаринів

Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest

Зустрічайте Новий рік та гостей вже з порога. Такий новорічний вінок готується дуже просто: мандаринки по черзі нанизуються по центру на дріт і декоруються ялиновими гілочками та бантами. А для більшого аромату зробіть ажурні надрізи на шкірці та додайте спецій.

Лайфхак 3. Сухий мандариновий вінок

Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest

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Святковий віночок можна виготовити із сухих фруктів . Вам потрібно шилом зробити отвори в дольках, нанизати на дріт або пошити нитками між собою. Тонкі дольки особливо красиво виглядають навпроти світла.

Лайфхак 4. Мандаринова гірлянда

Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest

З сухих дольок крім вінка можна зробити гірлянду та повісити на ялинку, на камін або в кімнаті. Нанизайте цитруси на нитку, доповніть іншими ягодами та спеціями – вийде ошатна еко-прикраса.

Лайфхак 5. Ялинкові іграшки

Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest

Нанижіть на нитку дольки мандарина, додайте для запаху корицю та лавровий лист, і можна чіпляти на ялинку.

Лайфхак 6. Ялинкові прикраси

Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest

Ось такі нехитрі пристрої вам знадобляться, щоб зробити зірочки, кульки, ялинки та інші фігурки для прикраси та гірлянд. Зі свіжих м'яких шкірок наштампуйте заготовки , а потім висушіть їх.

Лайфхак 7. Букет з мандаринів

Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest

Ваша кохана людина любить мандарини? Тоді подаруйте їй святковий букет. Вам знадобиться півкіло мандаринів, кілька ялинових гілочок, шпажки та крафтовий папір. А якщо доповнити композицію гірляндою, що світиться – вийде дуже романтично.

Лайфхак 8. Мандаринові тигренята

Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest

Руді мандаринові боки так і просяться, щоб на них намалювали чорні смужки, як у символу 2022 року.

Лайфхак 9. Мандаринова упаковка

Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest

Оформити новорічні подарунки також можна за допомогою мандаринок. Придумайте ошатну мініатюрну композицію, закріпіть нитками та обв'яжіть свій презент.

Лайфхак 10. Мандаринова новорічна ялинка

Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest

Зробіть із мандаринів новорічну ялинку і поставте в кімнаті або прикрасьте нею святковий стіл.

Лайфхак 12. Мандаринові свічки

Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest

Оформляючи ритуальний святковий вогонь, розташуйте мандарини не зовні, а всередині свічки. Тонкі висушені дольки фрукта помістіть у склянку, насипте кавових зерен і не забудьте про ґніт. Залийте все парафіном і зачекайте, щоб він застиг.

Лайфхак 12. Аромамандаринки

Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest

Для цих пахучих та яскравих кульок потрібно заздалегідь зробити заготовки . Поповнюючи запаси вітаміну С, перш ніж почистити мандаринку, зробіть на ній надрізи та акуратно зніміть шкірку. Потім наповніть її улюбленими спеціями, скріпіть кінці та висушіть у духовці або в кімнаті. А далі їх можна чіпляти на ялинку, розвісити гірляндами або розкидати на книжковій полиці.

Лайфхак 13. Цитрусові свічники

Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest

Дуже популярна прикраса свята – яскраві аромапідсвічники. Їх роблять із апельсинів, мандаринів, грейпфрутів, лимонів. Мандаринова шкірка – найніжніша і її легко проткнути спеціями, наприклад, гвоздиками, щоб викласти орнамент. Зріжте верхівку та вставте свічку-таблетку.

Лайфхак 14. Свічники з мандаринової шкірки

Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest

Інший варіант – залити мандаринову шкірку розтопленим парафіном. Всередину порожньої шкірки вставте ґніт, а щоб він не впав, закріпіть за допомогою соломинки або прищіпки, поки свічка не застигне.

Лайфхак 15. Мандариновий кошик

Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest

Іноді мандарини – це просто мандарини ! Поставте на стіл плетений кошик, наповнений доверху цими диво-фруктами, – і новорічний настрій вам забезпечено!

Лайфхак 16. Мандаринові фіранки

Як використовувати мандарини на Новий рік / Фото: pinterest

Під завісу – штори на вікна. Так, тут використані не лише мандарини, а й усі інші цитрусові "родичі". Але подивіться, як гарно вони світяться на світлі, особливо якщо виглянуло сонце.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим та щасливим.