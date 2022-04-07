Як відбілити тюль: ТОП-5 практичних порад

Як відбілити тюль / Фото: Pinterest, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Білі красиві тюлеві штори з часом втрачають свою білизну та привабливість. З'являється сірість або жовтий відтінок, тьмяність, похмурість, і справа не лише у бруді, але і в старості. Це псує зовнішній вигляд та настрій.

Існує кілька простих способів повернути тюлі первісну білизну , і відпаде потреба купувати нові штори.

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Як відбілити тюль: лайфхаки

Лайфхак 1. Сіль

Як повернути білизну гардинам / Фото: pinterest

Білизну тканині поверне звичайна кухонна сіль. Процес довгий, але ефективний. На порцію прального порошку додайте 3-4 ст. ложки солі . Замочіть тюль у цьому розчині та залиште на 3-4 години або на ніч. Після прання зробіть іще один сольовий розчин, але вже без порошку, і прополощіть у ньому тюль.

Лайфхак 2. Сода

Як повернути тюлі білизну / Фото: pinterest

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Такий спосіб підійде для прання не дуже брудних гардин. У таз із теплою водою всипте 50 г прального порошку та 1 ст. ложку соди , добре перемішайте. Занурте у воду тюль на 20 хвилин, а потім виперіть і прополощіть штори.

Лайфхак 3. Крохмаль

Як відбілити та накрохмалити тюль / Фото: pinterest

Вибілити тюль можна за допомогою крохмалю. Його застосовують вже після прання. Спочатку тюль потрібно випрати звичайним способом, а потім візьміть склянку крохмалю та розведіть його у ванні з теплою водою. Замочіть штори у розчині на 5-6 годин. Не віджимаючи, одразу розвісьте тюль – так він не тільки набуде білого кольору, але й добре триматиме форму.

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Лайфхак 4. Перекис та нашатир

Як зробити тюль знову білим / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

Тюль з натуральної тканини можна відбілити 3%-м перекисом водню і нашатирним спиртом. Наберіть гарячу воду приблизно 60°С. Розведіть 2-3 ст. ложки перекису, 1 ст. ложку нашатирного спирту та перемішайте. Замочіть у цьому розчині тюль та залиште на півгодини. Потім добре прополощіть фіранки, акуратно відіжміть і висушіть.

Лайфхак 5. Синька

Як зробити тюль білосніжним / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

Старий добрий та багаторазово перевірений нашими бабусями спосіб повернути сяючу білизну тюлі – це синька. Зробіть розчин із розрахунку: 0,5 ч. ложки синьки на 10 л теплої води, приблизно 35°С, і добре перемішайте, щоб не залишилося грудочок. Випрані фіранки прополощіть у тазу із синькою, а потім у чистій воді. Майте на увазі, що при машинному пранні після полоскання є ризик синіх розводів через те, що засіб погано розмішався.

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