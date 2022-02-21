Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🔴 Загострення в ООС 🚨 Евакуація з Донбасу до Росії 🎤 Хто поїде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua

Шкідники рослин

Авто взимку

Листівки-мотиватори

Дешеві авіаквитки

Вологість в оселі

Ананас вдома
СЬОГОДНІ Лайфхакер Дім

Як мити жалюзі: поради та рекомендації

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 лютого, 17:19
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У проміжках між генеральним прибиранням не забувайте регулярно протирати жалюзі від пилу.
Як правильно мити жалюзі
Як правильно мити жалюзі / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

У багатьох будинках та квартирах жалюзі – це невід'ємний практичний та зручний елемент інтер'єру. Вони дуже популярні, тому що надійно захищають від яскравого сонця, створюють потрібне освітлення всередині приміщення і стильно виглядають на вікнах.

Але, як і звичайні штори, жалюзі мають властивість накопичувати пил і бруднитися, а тому потребують догляду, періодичного чищення і миття. Ми розповімо, як це правильно робити.

Реклама

Майте на увазі, що різні види жалюзі вимагають абсолютно різного догляду, і спосіб їхнього чищення безпосередньо залежить від матеріалу, з якого вони зроблені.

Як правильно мити жалюзі: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Підготовка жалюзі

Як мити жалюзі / Фото: pinterest
Як мити жалюзі / Фото: pinterest

Для всіх видів жалюзі: перш ніж розпочати миття, їх слід підготувати. Для цього вам знадобиться пилосос і спеціальна меблева насадка або м'яка губка і серветка з мікрофібри. Це дозволить вже на першому етапі позбутися більшої кількості бруду .

Реклама
  • Лайфхак 2. Як мити вертикальні жалюзі

Як мити жалюзі / Фото: unsplash
Як мити жалюзі / Фото: unsplash

Жалюзі зручно мити у ванні. Залежно від розмірів заповніть її на 1/3 або до половини теплою водою. Додайте миючий засіб для жалюзі або засіб для миття посуду і збовтайте. Зніміть ламелі з кронштейнів та в згорнутому вигляді зануріть жалюзі у воду . Залишіть на 1-2 години, щоб бруд відмок. За потреби потріть губкою або щіткою. Потім промийте жалюзі під струменем душу.

  • 3. Як мити горизонтальні жалюзі

Як мити жалюзі / Фото: unsplash
Як мити жалюзі / Фото: unsplash

Реклама

Жалюзі переведіть у закритий режим, зніміть заглушки на нижній планці та на торці карниза. Розгорніть їх над ванною , тому що у складеному стані жалюзі можуть склеїтися. Ополосніть з обох боків душем, а потім зануріть у теплу воду з миючим засобом і залиште на півгодини відмокнути. Промийте їх і повісьте на вікно. Протріть сухою серветкою кожну рейку або дайте висохнути самостійно. Після цього надягніть заглушки.

  • Лайфхак 4. Як помити тканинні жалюзі

Як мити жалюзі / Фото: unsplash
Як мити жалюзі / Фото: unsplash

Спочатку почитайте інструкцію: чи можна їх мочити. Наприклад, якщо помити водою блискучі та глянсові тканини ламелей, на них з'являться розводи. Зазвичай тканина на жалюзі має спеціальну обробку з відштовхуючим ефектом, який із часом стирається. А тому, чим частіше їх мити, тим швидше вони бруднитимуться . Можна доглядати жалюзі за допомогою пилососа або протирати клаптем штучного шовку. Для миття зніміть з жалюзі грузики і нижній ланцюг, дістаньте кожен фрагмент із бігунків, скрутіть у рулон і зануріть у щадний мильний розчин на півгодини. Потім промийте чистою водою і повісьте на місце.

  • Лайфхак 5. Як мити жалюзі пліссе

Як мити жалюзі / Фото: unsplash
Як мити жалюзі / Фото: unsplash

Якщо такі жалюзі не можна мочити, доведеться віддати їх у хімчистку. А в домашніх умовах їх чистять сухою тканиною чи антистатичним валиком для видалення пилу. Однак багато жалюзі пліссе чудово миються. У теплу воду додайте миючий засіб із нейтральним РН, опустіть складені жалюзі пліссе і трохи розгорніть їх . Залишіть на 20-30 хвилин. Потім розкрийте пліссе, акуратно прополощіть у мильній воді, а потім промийте в чистій.

Раніше ми розповідали, що зробити, щоб килимок не ковзав.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Doodle Сьогодні
21 лютого. Едвін Ленд. Цього дня 75 років тому засновник корпорації "Поляроїд" продемонстрував Американському Оптичному товариству перший у світі миттєвий фотоапарат…
Історія дня - за хвилину
Місячний календар на тиждень
21 — 27 лютого
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у лютому
Місячний календар
Що треба робити?

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти