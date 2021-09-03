Як полагодити ручку, якщо вона не пише: лайфхаки і реалістичні малюнки

Як змусити ручку писати і навіть малювати / Фото: Колаж: Сьогодні
Нещодавно купили ручку, стрижень повний пасти, але вона чомусь перестала писати, а інша навіть і не почала? Так буває, якщо похапцем ви не встигли перевірити її ще в магазині. Швидше за все, в ній підсохла паста і тепер заважає кульці рухатися.
Не турбуйтеся: можливо, ми зможемо вам допомогти порадою. Читайте наші лайфхаки і надихайтеся ефектними картинками, зробленими, до речі, кульковою ручкою.
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Як змусити ручку писати: лайфхаки
- Лайфхак 1. Вогонь
Одразу попереджаємо: з вогнем не можна жартувати, і діяти потрібно обережно! Потримайте самий кінчик стержня над запаленим сірником або запальничкою. Також можна проводити стрижнем по полум'ю, щоб паста всередині прогрілася і стала рідшою. Але не переборщіть, інакше ручка розплавиться.
- Лайфхак 2. Вода
Засохла паста добре піддасться дії води. Кінчик стрижня опустіть у воду на 5 хвилин. Потім розпишіть ручку. Якщо не подіяло, тоді спробуйте занурити ручку в гарячу воду і потримати в ній кілька хвилин.
- Лайфхак 3. Спирт
Якщо паста засохла всерйоз, сильніший метод її розворушити – спиртовмісні рідини. Обробіть кульку і навіть капніть всередину стрижня спирт, горілку, одеколон або парфуми. Деякий час ваша ручка буде з ароматом.
- Лайфхак 4. Продування
Дехто радить розкрутити ручку і з силою подути у стрижень з боку отвору. Це створить тиск всередині, і паста буде краще просуватися в бік кульки.
- Лайфхак 5. Стиснення
Можна спробувати натиснути на стрижень. Наприклад, розташувати корпус самої ручки перпендикулярно стержню і натискати з боку отвору до кульки. Від тиску паста почне рухатися. Не перестарайтеся, інакше кулька може вискочити, а паста розіллється.
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