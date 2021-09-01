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Як стерти ручку, якщо немає гумки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
1 вересня, 15:18
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Небажаний напис на аркуші паперу можна видалити кількома способами – і механічними, і з допомогою хімії
Як стерти небажані записи
Як стерти небажані записи / Фото: Колаж: Сьогодні

Від помилок і описок не застраховані ні дорослі, ні школярі. Неправильну букву, цифру чи іншу помарку, зроблену в зошиті ручкою або олівцем, можна видалити різними способами. Тоді не доведеться переробляти вагон роботи і переписувати начисто зіпсований лист.

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Найпростіше стерти гумкою напис, зроблений олівцем. Але навіть без гумки можна виправити небажані написи, при цьому слідів практично не залишиться. Як це зробити – читайте наші лайфхаки.

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Як ліквідувати сліди ручки на папері: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Коректор

Як стерти ручку
Як стерти ручку

Найпростіший і популярний спосіб приховати небажаний напис – нанести на нього коригувальну рідину. Але майте на увазі, що коректор непомітний лише на білому папері і не завжди його дозволено застосовувати в документах.

  • Лайфхак 2. Лезо
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Як стерти ручку
Як стерти ручку / Фото: Pixabay

Вам знадобиться гостре лезо. Напис має бути сухим, інакше розмажеться. Щоб не зробити дірку і менше травмувати волокна паперу, лезо потрібно тримати перпендикулярно до аркуша або навіть трохи під нахилом і робити погладжувальні рухи , зішкрібаючи сліди пасти. Важливо весь час здувати пил, що утворився, щоб він не втирався в папір і не забруднював його.

  • Лайфхак 3. Наждачний папір

Як стерти ручку
Як стерти ручку / Фото: Pinterest

Схожу дію на сліди від пасти надає наждачний папір. Візьміть наждачку дрібної зернистості і акуратно потріть напис – так ви позбавитеся верхнього шару чорнил. Важливо, щоб паста була повністю сухою.

  • Лайфхак 4. Ацетон

Як стерти ручку. Фото: скріншот з YouTube / KremShow
Як стерти ручку. Фото: скріншот з YouTube / KremShow

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Візьміть піпетку, ватну паличку або зубочистку, в залежності від розмірів символів . Умочіть в ацетон або рідину для зняття лаку. Потім акуратно змочіть напис і залиште на дві хвилини. Залишки рідини промокніть серветкою. При необхідності повторіть процедуру.

  • Лайфхак 5. Відбілювач

Аналогічно для видалення ручки використовується хлорка. Для роботи з хімією краще убезпечити руки, надівши гумові рукавички. І намагайтеся не переборщити, інакше можуть залишитися плями . Щоб просушити папір, потрібно промокнути його серветкою, а потім, накривши сухою серветкою, покласти аркуш на дві години під вантаж – так папір висохне і не пожолобиться.

  • Лайфхак 6. Скотч

Як стерти ручку. Фото: скріншот з YouTube / Experiments
Як стерти ручку. Фото: скріншот з YouTube / Experiments

Видалити верхній шар паперу разом із небажаними чорнилами кулькової ручки можна за допомогою скотча. Для цього відріжте невеликий шматочок, наліпіть і злегка натисніть на область напису. Краї при цьому повинні залишатися не приклеєними. Потім акуратно потягніть з одного боку – скотч зніметься разом із написом і найтоншим шаром паперу. Дійшовши до середини напису, потягніть за інший край скотча. Тут важливо вибрати швидкість, з якою ви будете віддирати липку стрічку. Якщо занадто швидко – порвете папір, а надто повільно – скотч може відлипнути без чорнила.

Дивіться відео про викриття популярних міфів про туалетний папір:

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Раніше ми розповідали, як врятувати полинялі речі після прання.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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