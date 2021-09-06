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Як швидко розм'якшити вершкове масло

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
6 вересня, 14:30
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Масло стане м'яким, придатним для приготування тіста або крему, але при цьому не перетвориться на бульйон.
Як розморозити вершкове масло
Як розморозити вершкове масло / Фото: Колаж: Сьогодні

Дуже часто у багатьох кулінарних рецептах потрібно вершкове масло певної м'якої консистенції. Зазвичай для цього його заздалегідь дістають із морозилки і чекають, поки воно трохи розтане. Якщо ви забули це зробити, є способи, які прискорять процес танення масла, але при цьому воно не стане рідким.

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Важливо не пропустити момент і не перегріти масло, тому що воно має залишатися саме м'яким, а не розталим.

Як розм'якшити вершкове масло: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Мікрохвильовка

Як розм'якшити масло
Як розм'якшити масло / Фото: Pinterest

За допомогою мікрохвильової печі процес розм'якшення масла буде дуже простий. Поріжте масло на кілька шматочків і потримайте в мікрохвильовці лише 5-10 секунд при мінімальній температурі.

  • Лайфхак 2. Чашка
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Як розм'якшити масло. Фото: скріншот з YouTube / Смачно – Пальчики оближеш
Як розм'якшити масло. Фото: скріншот з YouTube / Смачно – Пальчики оближеш

Якщо у вас немає мікрохвильовки, можна створити для масла ефект лазні за допомогою склянки, чашки або банки. Масло поріжте невеликими кубиками. Налийте в склянку або чашку окріп і потримайте кілька хвилин, щоб ємність гарненько прогрілася. Потім вилийте воду, а посудину промокніть і накрийте нею масло на 4-5 хвилин. Слідкуйте, щоб воно нагрілося, але не розтануло.

  • Лайфхак 3. Парова баня

Як розм'якшити масло
Як розм'якшити масло / Фото: Pinterest

Можна масло нагріти, але діяти треба обережно, тому що на вогні воно дуже швидко тане. Поставте каструлю з водою на повільний вогонь і нагрівайте до 60-70 градусів. Зверху для ефекту парової бані помістіть миску, в яку покладіть масло. За кілька хвилин воно стане м'яким.

  • Лайфхак 4. Скалка

Як розм'якшити масло. Фото: скріншот з YouTube/Shiromani.net
Як розм'якшити масло. Фото: скріншот з YouTube/Shiromani.net

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Мерзле масло помістіть між шарами харчової плівки або пергаменту. Візьміть качалку і спочатку трохи постукайте по маслу, а потім розкачайте його в пласт завтовшки 1-2 см. Воно стане м'яким і пластичним за 1-2 хвилини.

  • Лайфхак 5. Терка

Як розм'якшити масло
Як розм'якшити масло / Фото: Pinterest

Для цього методу масло має бути повністю замороженим. Візьміть потрібний за розміром шматок і потріть на крупній тертці. Щоб масло не тануло в руці, оберніть його кінець пергаментним папером або харчовою плівкою. Натерте масло стане м'яким за 1-2 хвилини.

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Раніше ми розповідали, як зберігати морозиво.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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