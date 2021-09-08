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Як правильно зберігати печиво

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
8 вересня, 14:04
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У коробках, банках або пакетах – щоб випічка довше була смачною і свіжою, зберігайте її вдома правильно.
Як зберігати печиво
Як зберігати печиво / Фото: Колаж: Сьогодні

Любите печиво, і у вас часто припасене частування для гостей, які заглянули на чай? Дізнайтеся, як його правильно зберігати, щоб випічка залишалася свіжою, не зіпсувалася і не втратила приємного смаку й аромату.

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Здавалося б, печиво та й годі – зсипати всі в одну ємність і закрити щільніше. А в потрібний момент поставити на стіл вазу з частуванням . Але в цьому-то і помилка.

Виявляється, різні сорти печива важливо зберігати окремо один від одного і також по-різному. Тоді сухі печеньки довше залишаться хрусткими, а домашня випічка не зачерствіє.

І, зрозуміло, важливий фактор – це строк придатності різних видів солодощів. Перш ніж викинути упаковку від покупного печива, зверніть на неї увагу. А краще зріжте і збережіть.

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А для зберігання і красивого оформлення вам знадобляться різноманітні бляшані та скляні баночки, картонні або пластикові лотки і коробки, пакети з харчового паперу.

Як зберігати печиво: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Домашнє печиво

Як зберігати печиво
Як зберігати печиво / Фото: Unsplash

Якщо ви самі спекли печиво, перш ніж відправити його на тривале зберігання, обов'язково остудіть . Для його упаковки чудово підійде бляшана, скляна або керамічна банку зі щільною кришкою. Багато печива краще пошарово прокласти пергаментним папером.

  • Лайфхак 2. Ароматна випічка
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Як зберігати печиво
Як зберігати печиво / Фото: Unsplash

Пряне печиво зі специфічним яскравим ароматом кориці, гвоздики, цитруса, кава тощо слід тримати окремо від іншої випічки , інакше запахи змішаються. І краще помістити в герметичний пакет.

  • Лайфхак 3. Глазурований десерт

Як зберігати печиво
Як зберігати печиво / Фото: Unsplash

Святкове печиво, покрите гарною солодкою цукровою глазур'ю, хочеться зберегти в такому ж гарному вигляді, щоб вона не покришилася і не обсипалася. А тому складіть печиво в коробку одним шаром , коли глазур повністю застигне.

  • Лайфхак 4. Імбирні пряники

Як зберігати печиво
Як зберігати печиво / Фото: Unsplash

Не переживайте, якщо свіже і м'яке імбирне печиво або домашні вівсяні пряники на повітрі підсохли. Така випічка має властивість насичуватися вологою і може відсиріти. Тож, якщо хочете зберегти її підсушеною – ховайте в банки з кришками.

  • Лайфхак 5. Бисквитное печиво

Як зберігати печиво
Як зберігати печиво / Фото: Pinterest

Аналогічну властивість має бісквітна випічка – вона дуже швидко вбирає вологу. Після випікання не залишайте печиво надовго остигати, складіть у пакети або коробки і відправте в сухе і тепле місце .

  • Лайфхак 6. Печиво з начинкою

Як зберігати печиво
Як зберігати печиво / Фото: Unsplash

Ягоди і фрукти в печиві, а також сир, крем, варення і джем, незважаючи на високу температуру обробки, можуть швидко зіпсуватися. А тому таку випічку краще розфасувати по пакетах і відправити в холодильник , якщо ви плануєте довге зберігання.

  • Лайфхак 7. Галетне печиво

Як зберігати печиво
Як зберігати печиво / Фото: Unsplash

Мабуть, один із найменш вимогливих видів випічки, який краще і довше за все зберігається – це галетне печиво і крекери. Залежно від якості жиру, крекер у спеціальному папері може зберігатися півроку, а сухе галетне печиво – цілий рік.

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Раніше ми розповідали, як швидко розм'якшити вершкове масло.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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