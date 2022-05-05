Як почистити штори: кілька популярних способів

Як правильно чистити штори / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні, freepik.com

При оформленні будинку або квартири багато людей віддають перевагу шторам на вікнах. Крім закриття життя будинку від сторонніх очей і затемнення, вони також створюють затишок та приємну атмосферу. Раніше ми вже розповідали, як мити жалюзі, а сьогодні настала черга привести до ладу штори .

Взагалі вибір штор не може не тішити своєю різноманітністю: легкі та повітряні, масивні та багаторівневі, кольорові та однотонні, великі та мініатюрні. Але всі вони у певний момент потребують миття, прання чи чищення. При цьому деякі види фіранок буває дуже складно зняти для звичайного прання .

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У цьому випадку рекомендується чистити штори прямо на карнизі. Існує кілька методів. Вибирайте найоптимальніший для вашої квартири. Але не забувайте перед застосуванням вибраного способу провести тест на непомітній ділянці .

Як очистити штори струшуванням

Штори накопичують багато пилу / Фото: freepik.com

Найпростіший спосіб підтримувати тканинні штори у чистому стані – це регулярно їх струшувати . Достатньо проводити цю процедуру раз на тиждень, і ви позбавите завіси значної кількості пилу зверху тканини і всередині волокон. Однак майте на увазі, що струшування не позбавить штори пилових кліщів, шкідливих мікроорганізмів, а також неприємного запаху.

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Використання пароочисника

Якщо матеріал, з якого виготовлені штори, не дає усадки та не линяє, вам підійде метод застосування пари, яка, проникаючи між волокон, розчиняє молекули бруду . Також парогенератор застосовується, якщо на шторах невеликий шар пилу, інакше він перетвориться на бруд. Майте на увазі, що деякі види тканин після обробки парою втрачають зовнішній вигляд. Парою не можна чистити штори пліссе, з оксамиту, делікатних тканин.

Сухе чищення штор

Штори можна просто вичистити пилососом / Фото: pinterest

Цей метод вимагатиме наявності спеціальної насадки для пилососа, щітки або м'якої ганчірки, наприклад, мікрофібри. Такий спосіб догляду підходить для багатьох матеріалів – як тканини, так і бамбука чи джгута. Пилосос потрібно вмикати на мінімальну потужність а насадка має бути з м'яким ворсом, щоб не порушити структуру матерії.

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Вологе протирання штор

Якщо ви виявили на шторах плями, які не зникають від звичайного сухого методу, можна скористатися мильним розчином або засобом для виведення плям . Це видалить бруд та освіжить зовнішній вигляд штор. Метод підходить для фіранок із делікатних тканин або у разі багаторівневого пошиття. Важливо, щоб штори не боялися вологи та не давали усадки. Спочатку обробіть найбрудніші місця, а після змивання бруду чистою губкою, змініть розчин і м'яко обробіть всю поверхню портьєр, намагаючись не перестаратися з водою. Промокніть тканину сухим рушником, щоб позбутися білих розводів.

Раніше ми розповідали, як прати тюль, щоб потім його не гладити. А ще ви можете переглянути рекомендації, як відіпрати рушники: ТОП-5 лайфхаків.