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Як підготувати дерева до зими і чи потрібно їх білити

Ольга Козачок
5 листопада, 18:39
Осіння обробка стовбурів дерев допоможе їм краще перезимувати і бути підготовленими до весняного руху соку.

Як підготувати дерева до зими / Фото: Колаж: Сьогодні

Щоб дерева легше пережили зиму, їм не були страшні гризуни та шкідники, а також сонячні промені, морози, вітер, перепади температури, важливо провести підготовчі роботи восени .

Коли найкраще білити стовбури – восени чи навесні ? Які дерева у саду можна білити? Як правильно обробляти фруктові дерева? Ці та інші поради читайте у наших лайфхаках.

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Як готувати дерева до зими: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Коли білити

Як підготувати дерева до зими / Фото: pinterest

Вважається, що за зиму практично всю побілку змиє снігом та дощем. Але саме обробка дерев на зиму особливо важлива . Вона захищає ствол від промерзання, морозобоїн, зайців та мишей, а також від опіків, які можуть спровокувати відбиті від снігу сонячні промені. А ось навесні слід оновити осінню побілку.

  • Лайфхак 2. Як підготувати стовбури до побілки

Як підготувати дерева до зими / Фото: pinterest

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Перш ніж приступити безпосередньо до побілки, дерева важливо підготувати. Потрібно очистити стару кору, зняти лишайник, мох , щоб стовбур по можливості був чистим і гладким, а разом із корою видаляються хвороби та личинки шкідників, що влаштувалися на зимівлю. Це можна робити ножем чи ножівкою, будівельним шпателем, металевою щіткою.

  • Лайфхак 3. Які дерева білити

Як підготувати дерева до зими / Фото: pinterest

Однозначно білити потрібно зрілі та старі фруктові дерева , особливо з проблемними стовбурами. А от молоді саджанці гірше переносять вапно, тому для захисту з першої ж зими їх краще обробляти глиною.

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  • Лайфхак 4. Як білити дерева

Як підготувати дерева до зими / Фото: pinterest

Побілку можна робити спеціальною фарбою, що продається в магазинах, або вапном. Вапно гаситься і розмішується водою за кілька годин до побілки. На 1 кг порошкового або шматкового вапна береться 2 л води. Вапно поступово додається у воду і розмішується дерев'яною палицею до однорідної маси. Потім розчин вапна наноситься на стовбури малярським пензлем у два шари. Важливо білити не лише штамби та великі скелетні гілки, але також ретельно обробити розвилки нижніх гілок, де накопичується волога.

  • Лайфхак 5. Обмазування глиною

Замість вапна можна використовувати глину. Глиняна обмазка також захистить від квіткоїда, який виходить з ґрунту на початку весни і відкладає яйця у бруньки, що іще не розпустилися. Глину розводять водою до кашоподібної консистенції. Потім широким пензлем або просто рукою набирають глину і обмазують дерево знизу вгору, щоб не пошкодити бруньки. Краще зробити 2-3 рази, почекавши, щоб підсохнув кожен шар.

Дивіться відеосюжет, як підготувати дачу до похолодання:

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