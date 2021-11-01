Як обрізати дерева восени для кращого врожаю

Правильне та своєчасне обрізування плодових дерев допоможе отримати більший урожай наступного року.

Як обрізати дерева восени / Фото: Колаж: Сьогодні

Обрізання дерев – корисна процедура догляду, але не всі види роботи з кроною потрібно виконувати восени. Багато чого ще належить зробити в саду із настанням весни.

Які плодові дерева потрібно обрізати восени, як це правильно робити, на що звернути увагу читайте в наших лайфхаках.

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Як обрізати дерева: лайфхаки

Лайфхак 1. Коли робити обрізання

Як обрізати дерева / Фото: pinterest

Існує багато видів обрізки дерев, кожна з яких має свою мету. В основному вся обрізка повинна проводитися після зими, наприкінці лютого або на початку березня, до початку руху соку. А ось восени, після опадання листя і до перших заморозків, проводится санітарна обрізка – з дерев видаляються хворі гілки, забираються сухі та зламані гілки, зачищаються зайві пагони. Тобто забирається все те, що недоцільно залишати до весни.

Лайфхак 2. Як обрізати хворі гілки

Як обрізати дерева / Фото: pinterest

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Хворі гілки на дереві, уражені грибком, лишайником або іншим захворюванням, мають бути видалені до здорової деревини. Інакше інфекція пошириться на здорові тканини, і дерево може захворіти.

Лайфхак 3. Як обрізати зайві гілки

Як обрізати дерева / Фото: pinterest

Слід обрізати гілки, зростання яких спрямоване не на зовнішній бік, а всередину крони. Розростаючись, такі гілки заважатимуть розвиватися іншим відросткам, а також перешкоджатимуть циркуляції повітря в кроні та потраплянню сонячних променів до плодів.

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Лайфхак 4. Як видалити вилкоподібні гілки

Як обрізати дерева / Фото: pinterest

Також підлягають видаленню гілки, що утворюють всередині крони вилки та гострі кути, тому що вони теж ускладнюють нормальний розвиток плодового дерева.

Лайфхак 5. Як прибрати перехресні гілки

Як обрізати дерева / Фото: pinterest

Гілки, що на дереві ростуть через інші гілки, краще зняти, тому що вони переплітаються і ускладнюють дозрівання і збирання плодів.

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