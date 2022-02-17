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Як підготувати сад до весни: 10 важливих справ

Ольга Козачок
17 лютого, 18:42
Роботи в саду вистачає навіть взимку, зате прихід березня не застане дачників зненацька.

Як підготувати сад до весни / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

Останні холодні зимові дні перед потеплінням корисно використати, щоб підготувати ділянку до весни . Вони пройдуть непомітно, і незабаром рослини прокинуться від зимового сну, підуть у зріст, і почнеться багато клопоту: посів, обрізка, посадка, щеплення, підкормка тощо. Отже, вже зараз слід починати готувати сад.

Як підготувати ділянку до весни: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Огляд

Перш ніж приступати до кардинальних дій і серйозної роботи, здійсніть прогулянку своїм садом і проведіть у ньому ревізію . Після такого первинного огляду буде зрозуміло, як рослини пережили зиму, яким із них потрібна допомога, що куди пересадити, що де спиляти тощо.

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  • Лайфхак 2. Прибирання

Далі приступайте до наведення ладу в саду. Очистіть його від сміття, листя, гілок та шкідників – всього, що залишилося з осені та накопичилося за зиму. Якщо у вас ще немає місця для компостної кучі , обладнайте його. І тоді садове сміття, торішнє листя, мульчу, погані плоди можна скидати в нього для майбутнього добрива.

  • Лайфхак 3. Інвентар

Заздалегідь перевірте стан садового інвентарю , щоб у розпал сезону не відволікатися на зламаний секатор або тупу лопату. За потреби купіть нові інструменти.

  • Лайфхак 4. Огорожа

Те саме стосується альтанки, паркану або шпалер. Коли почнеться сезон посадки та обрізки садових культур, вам ніколи буде ними займатися. Так що підремонтуйте та освіжіть технічні споруди у саду.

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  • Лайфхак 5. Бочка для води

Весна – зазвичай дощова пора. Тож не варто втрачати такий цінний для рослин продукт, як тала та дощова вода . Встановіть бочку під ринвою, щоб зібрати її якомога більше.

  • Лайфхак 6. Побілка

Відлиги наприкінці зими дуже оманливі і можуть змінитися повторними заморозками навіть із настанням календарної весни. Різкі перепади температури небезпечні, особливо для плодових дерев. Щоб захистити кору від пошкоджень, побіліть дерева.

  • Лайфхак 7. Мульчування

На стику зимово-весняного сезону, коли сніг вже зійшов, але ймовірність похолодання ще велика, важливо додатково утеплити рослини . Мульчування ствольних кіл допоможе зберігати тепло, а з початком вегетаційного періоду затримає зростання бур'янів.

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  • Лайфхак 8. Щеплення

У лютому вже можна займатися щепленням плодових дерев . Діставайте заготовлені з осені черешки та підщепи і приступайте до процедури.

  • Лайфхак 9. Добрива

Коли земля розмерзнеться, і з неї зійде сніг, а рослини ще не підуть у зріст, внесіть добрива в ґрунт. Завдяки йому молоді рослини отримають сили для активного зростання .

  • Лайфхак 10. План посадок

Якщо ви планували змінити розташування рослин, то після ревізії саду складіть план посадок, намалюйте схему, вивчіть правила сівозміни, яка є чергуванням культур на ділянці.

Раніше ми розповідали, як розмножувати рослини: популярні способи.