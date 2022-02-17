Як підготувати сад до весни: 10 важливих справ

Як підготувати сад до весни / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні
Останні холодні зимові дні перед потеплінням корисно використати, щоб підготувати ділянку до весни . Вони пройдуть непомітно, і незабаром рослини прокинуться від зимового сну, підуть у зріст, і почнеться багато клопоту: посів, обрізка, посадка, щеплення, підкормка тощо. Отже, вже зараз слід починати готувати сад.
Як підготувати ділянку до весни: лайфхаки
- Лайфхак 1. Огляд
Перш ніж приступати до кардинальних дій і серйозної роботи, здійсніть прогулянку своїм садом і проведіть у ньому ревізію . Після такого первинного огляду буде зрозуміло, як рослини пережили зиму, яким із них потрібна допомога, що куди пересадити, що де спиляти тощо.
- Лайфхак 2. Прибирання
Далі приступайте до наведення ладу в саду. Очистіть його від сміття, листя, гілок та шкідників – всього, що залишилося з осені та накопичилося за зиму. Якщо у вас ще немає місця для компостної кучі , обладнайте його. І тоді садове сміття, торішнє листя, мульчу, погані плоди можна скидати в нього для майбутнього добрива.
- Лайфхак 3. Інвентар
Заздалегідь перевірте стан садового інвентарю , щоб у розпал сезону не відволікатися на зламаний секатор або тупу лопату. За потреби купіть нові інструменти.
- Лайфхак 4. Огорожа
Те саме стосується альтанки, паркану або шпалер. Коли почнеться сезон посадки та обрізки садових культур, вам ніколи буде ними займатися. Так що підремонтуйте та освіжіть технічні споруди у саду.
- Лайфхак 5. Бочка для води
Весна – зазвичай дощова пора. Тож не варто втрачати такий цінний для рослин продукт, як тала та дощова вода . Встановіть бочку під ринвою, щоб зібрати її якомога більше.
- Лайфхак 6. Побілка
Відлиги наприкінці зими дуже оманливі і можуть змінитися повторними заморозками навіть із настанням календарної весни. Різкі перепади температури небезпечні, особливо для плодових дерев. Щоб захистити кору від пошкоджень, побіліть дерева.
- Лайфхак 7. Мульчування
На стику зимово-весняного сезону, коли сніг вже зійшов, але ймовірність похолодання ще велика, важливо додатково утеплити рослини . Мульчування ствольних кіл допоможе зберігати тепло, а з початком вегетаційного періоду затримає зростання бур'янів.
- Лайфхак 8. Щеплення
У лютому вже можна займатися щепленням плодових дерев . Діставайте заготовлені з осені черешки та підщепи і приступайте до процедури.
- Лайфхак 9. Добрива
Коли земля розмерзнеться, і з неї зійде сніг, а рослини ще не підуть у зріст, внесіть добрива в ґрунт. Завдяки йому молоді рослини отримають сили для активного зростання .
- Лайфхак 10. План посадок
Якщо ви планували змінити розташування рослин, то після ревізії саду складіть план посадок, намалюйте схему, вивчіть правила сівозміни, яка є чергуванням культур на ділянці.
Раніше ми розповідали, як розмножувати рослини: популярні способи.