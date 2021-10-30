Що посадити восени, щоб навесні збирати врожай

Зелень, цибуля, часник і навіть коренеплоди – які культури добре зимують та що можна посадити восени.

Як робити підзимовий посів / Фото: Колаж: Сьогодні

Щоб отримати з грядки урожай свіжої зелені та овочів, необов'язково чекати на весну, можна зробити посадку вже з осені.

Дізнайтеся, які культури можна висаджувати під зиму, які рослини добре переносять холод і на весну готові дати хороші сходи.

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Щоб отримати врожай, важливо вибрати підходящу ділянку для посадки. Вона має добре освітлюватися сонцем, і її бажано заздалегідь підготувати. У ґрунт вносяться добрива, проводиться перекопування. Також землю потрібно розрівняти і зробити у ній борозенки.

Майте на увазі, що посадка в зиму передбачає більший ризик втрати схожості насіння, ніж навесні, а тому їх кількість потрібно збільшити у 1,5-2 рази. Їх не потрібно замочувати і немає потреби поливати після висаджування. Але для утеплення слід мульчувати посіви та вкривати снігом взимку.

Весною над посівами потрібно розтягнути плівку на дугах, щоб ґрунт прогрівався швидше, насіння проростало і не боялося поворотних заморозків.

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Як садити рослини в зиму: лайфхаки

Лайфхак 1. Морква

Як робити підзимовий посів / Фото: pixabay

Моркву можна сіяти при температурі приблизно +3°С. Насіння закладають на глибину до 4 см. Між рядами залишають відстань 20 см. На квадратний метр витрачається приблизно 1 г насіння моркви. Перший урожай ви отримаєте на початку літа, але для зберігання він не підходить.

Лайфхак 2. Буряк

Як робити підзимовий посів / Фото: pinterest

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Буряк добре переносить холод і може проростати вже при температурі +5°С. Тому сіяти буряк варто вже після приходу стійких морозів до -4°С. Буряк сіють на глибину до 4 см, між лунками залишають приблизно 5 см, а між рядами – до 30 см. На квадратний метр може піти приблизно 4 г насіння. Урожай можна буде збирати у червні. Як і морква, озимий буряк довго не зберігається.

Лайфхак 3. Редіс

Як робити підзимовий посів / Фото: pixabay

Редиска – також холодостійка рослина, яка починає проростати при низькій температурі, і її можна садити практично на початку зими. Насіння редиски потрібно сіяти на глибину до 3 см, між лунками залишається 5 см, а між рядами – 15 см. На квадратний метр вам знадобиться до 10 г насіння редису. А врожай буде вже у травні.

Лайфхак 4. Цибуля

Як робити підзимовий посів / Фото: pinterest

Цибулю навіть краще вирощувати методом підзимового посіву. Для сівби беруть дрібні цибулини розміром до 1 см. Їх заглиблюють у ґрунт на 3 см. Після посіву грядки потрібно замульчувати. Цибуля проросте до середини весни та початку літа.

Лайфхак 5. Часник

Як робити підзимовий посів / Фото: pinterest

Для посадки часнику вам знадобляться озимі сорти. Зубчики заглиблюють у ґрунт на 5 см, з відривом один від одного до 15 см, а між рядами – 20 см.

Лайфхак 6. Зелень

Як робити підзимовий посів / Фото: pinterest

Також добре восени сіяти зелень. Петрушка висаджується на глибину до 1,5 см, а врожай буде на початок травня. Кріп також добре росте при низьких температурах, насіння закладають на 3 см у землю, і він зійде вже у травні. Кінза добре витримує заморозки, її насіння заглиблють на 1,5 см.

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