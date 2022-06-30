Як отримати врожай полуниці за допомогою дріжджів

Як використовувати дріжджі для врожаю полуниці / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Щоб отримати багато смачних великих ягід , дачникам доводиться постійно доглядати полуницю. Раніше ми вже розповідали, як правильно обрізати полуницю і в які терміни це потрібно робити.

Існує цікавий лайфхак підвищення врожайності полуниці. Багато дачників рекомендують підгодовувати її дріжджами .

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Дріжджі – це живі мікроорганізми , які містять багато мінеральних компонентів та біологічно активних речовин. Їх із успіхом використовують як добрива, для прискорення росту рослин, вони допомагають краще засвоювати поживні речовини із ґрунту.

Полуниця любить таке підгодовування, у неї краще утворюється коріння, швидше нарощується листова маса, підвищується стійкість до хвороб, а головне – збільшується кількість квіток і ягід і зростає врожайність .

Як використовувати дріжджі для врожаю полуниці

Частота підгодовування . Щоб отримати помітну користь від підгодівлі, оптимально проводити її 2-3 рази на сезон.

Достатньо підгодувати полуницю 2-3 рази за сезон / Фото: pinterest

На стадії відростання нового листя, коли достатньо прогрівся ґрунт. У цьому випадку дріжджі стимулюють зростання та захищають полуницю від хвороб. У період цвітіння. Підгодовування збільшить кількість квіток та зав'язі ягід. Вже після збирання врожаю. Дріжджі допоможуть закладанню нових квіткових бруньок та зростанню молодих корінців.

Не забувайте, що в процесі роботи дріжджів грунт збіднюється калієм та кальцієм. А тому між дріжджовими підгодовуваннями важливо додатково вносити деревну золу.



Дріжджовий розчин залишають бродити / Фото: pinterest

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Як робити дріжджове підгодовування . Підійдуть як сирі, так і сухі дріжджі. Підгодовування можна робити кореневим та позакореневим способом, проте в період цвітіння та плодоношення обприскування листя не проводять. Майте на увазі, що приготований розчин не зберігається довго, його використовують відразу. Виконувати ідгодовування потрібно в теплі дні, в ранкові або вечірні години.

. Підійдуть як сирі, так і сухі дріжджі. Підгодовування можна робити кореневим та позакореневим способом, проте в період цвітіння та плодоношення обприскування листя не проводять. Майте на увазі, що приготований розчин не зберігається довго, його використовують відразу. Виконувати ідгодовування потрібно в теплі дні, в ранкові або вечірні години. Рецепт підгодовування із сирих дріжджів . Дріжджі потрібно подрібнити та розвести у теплій воді з температурою 25-28°С. Співвідношення береться із розрахунку 2 кг дріжджів на 10 л води. Розчин залишають бродити на 1-2 дні. Потім отриману суміш розбавляють приблизно у 15 разів і під кожен кущ виливають 300-500 мл розчину.

. Дріжджі потрібно подрібнити та розвести у теплій воді з температурою 25-28°С. Співвідношення береться із розрахунку 2 кг дріжджів на 10 л води. Розчин залишають бродити на 1-2 дні. Потім отриману суміш розбавляють приблизно у 15 разів і під кожен кущ виливають 300-500 мл розчину. Рецепт підгодовування із сухих дріжджів . На 10 л теплої води потрібно взяти 2 ст. ложки сухих дріжджів та 4 ст. ложки цукру. Суміші дають побродити 2-3 години. Після цього розчин розбавляють у 10 разів і удобрюють полуницю із тим же розрахунком.

Раніше ми розповідали, що робити з капустою, щоб виростити великі качани. Також дізнайтесь, як використовувати мило на городі.