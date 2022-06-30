Как получить урожай клубники с помощью дрожжей

Как использовать дрожжи для урожая клубники / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня
Чтобы получить много вкусных крупных ягод , дачникам приходится постоянно ухаживать за клубникой. Ранее мы уже рассказывали, как правильно обрезать клубнику, и в какие сроки это нужно делать.
Есть интересный лайфхак для повышения урожайности клубники. Многие дачники рекомендуют подкармливать ее дрожжами .
Дрожжи – это живые микроорганизмы , которые содержат множество минеральных компонентов и биологически активных веществ. Их с успехом используют в качестве удобрения, ускорения роста растений, они помогают лучше усваивать питательные вещества из грунта.
Клубника любит такую подкормку, у нее лучше образуются корни, быстрее наращивается листовая масса, повышается устойчивость к болезням, а главное – увеличивается число цветков и ягод и растет урожайность .
Как использовать дрожжи для урожая клубники
- Частота подкормок . Чтобы получить заметную пользу от подкормки, оптимально проводить ее 2-3 раза за сезон.
- На стадии отрастания новых листьев, когда достаточно прогрелась почва. В этом случае дрожжи стимулируют рост и защищают клубнику от болезней.
- В период цветения. Подкормка увеличит количество цветков и завязи ягод.
- Уже после уборки урожая. Дрожжи помогут закладке новых цветочных почек и росту молодых корешков.
Не забывайте, что в процессе работы дрожжей грунт обедняется калием и кальцием. А потому между дрожжевыми подкормками важно дополнительно вносить древесную золу.
- Как делать дрожжевую подкормку . Подойдут как сырые, так и сухие дрожжи. Подкормки можно делать корневым и внекорневым способом, однако в период цветения и плодоношения опрыскивание листьев не проводят. Имейте в виду, что приготовленный раствор не хранится долго, его используют сразу же. Выполнять подкормки нужно в теплые дни, в утренние или вечерние часы.
- Рецепт подкормки из сырых дрожжей . Дрожжи нужно измельчить и развести в теплой воде с температурой 25-28°С. Соотношение берется из расчета 2 кг дрожжей на 10 л воды. Раствор оставляют бродить на 1-2 дня. Затем полученную смесь разбавляют примерно в 15 раз и под каждый куст выливают 300-500 мл раствора.
- Рецепт подкормки из сухих дрожжей . На 10 л теплой воды нужно взять 2 ст. ложки сухих дрожжей и 4 ст. ложки сахара. Смеси дают побродить 2-3 часа. После этго разбавляют раствор в 10 раз и удобряют клубнику с тем же расходом.
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