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Що робити з капустою на грядці, щоб качани вийшли великими

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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28 червня, 17:23
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Достатньо встромити у грядку кілька стебел бур'янів, і можна збирати багатий урожай капусти
Виростити капусту допоможе кропива
Виростити капусту допоможе кропива / Фото: Колаж: Сьогодні

Щоб отримати хороший урожай капусти , дачники працюють, не покладаючи рук. Адже капуста потребує постійного захисту від шкідників, регулярного поливу та своєчасної підгодівлі.

Але є одна проста і доступна хитрість, яка дозволить покращити врожайність і заразом захистить ваш город від непроханих гостей, які на корені шкодять капусті. Вам допоможе кропива .

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Не поспішайте позбавлятися кропиви на ділянці. Ця рослина містить у собі цілий комплекс корисних елементів, і багато дачників використовують її замість хімічних добрив . Що робити з кропивою на ділянці, щоб капуста росла великою та красивою, дізнайтесь у нашій статті.

Як кропива допоможе виростити капусту: лайфхаки

  • Настій із кропии . Цей засіб корисний для пігодовування та обприскування. Також він відлякує шкідників і рятує капусту від поїдання гусеницями, попелицями та іншими комахами. Кропиву залийте водою у співвідношенні 1 кг на відро води, настоюйте добу, потім розведіть водою у пропорції 1:5 та обприскуйте рослини.
    Настій із кропиви / Фото: pinterest
    Настій із кропиви / Фото: pinterest
  • Листя кропиви . При посадці капустяної розсади покладіть у кожну ямку кілька листочків кропиви. Це вбереже рослини від ураження дротяником та городною совкою, які люблять ласувати соковитими молодими рослинами. А ось пекуче частування не подобається личинкам шкідників.
    Посадка капустяної розсади / Фото: pinterest
    Посадка капустяної розсади / Фото: pinterest
  • Посадка . Багато дачників висаджують кропиву між рядами капусти та по периметру. Ця трава має специфічний запах, який численні шкідники просто не переносять і залишають ділянку. Тільки стежте, щоб на ній не встигло з'явитися насіння.
    Плантація кропиви / Фото: pixabay
    Плантація кропиви / Фото: pixabay
  • Стебла кропиви . Якщо не бажаєте висаджувати кропиву на городі, можна обмежитися скошеними рослинами. Добре розкласти зірвані стебла кропиви на капустяній грядці. Можна встромити їх у ґрунт між посадками. А ще корисно обернути кропивою ніжку капусти. Равлики та слимаки обходитимуть стороною пекучу рослину, бо бояться опіків.

Раніше ми розповідали, які культурні рослини гірші і небезпечніші за бур'яни. Також дізнайтесь, як використовувати мило на городі.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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