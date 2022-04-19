Як правильно поливати город: поради дачникам

Як поливати город / Фото: Unsplash

Майбутній урожай багато в чому залежить від сорту, посадки, правильного догляду та поливу землі. При цьому зайва волога шкодить рослинам не менше, ніж сухий ґрунт.

Якщо рослини отримують мало води , вони в'януть, дрібніють, листя скручується, а коренеплоди починають гірчити. Надлишок вологи призводить до того, що плоди набувають водянистого смаку, а коріння починає гнити. Як правильно поливати город і що робити, щоб покращити врожай, дізнайтесь у нашій статті.

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Як поливати город: лайфхаки

Лайфхак 1. Види поливу

Залежно від термінів та цілей застосування, існують різні види поливу:

посадковий – допомагає краще приживатися насінню та розсаді після висадки; основний – поповнює кількість необхідної вологи у ґрунті під час вегетації; підживлюючий – проводиться водночас із внесенням добрив; освіжаючий – потрібний під час високої температури повітря.

Лайфхак 2. Частота поливу

Частота поливу залежить від конкретної ділянки, характеристики землі, погоди та безпосередньо самих овочів на городі. Головне, щоб він був регулярним та своєчасним . Краще поливати рідше, але рясніше, ніж часто, але невеликими порціями, бо вода не встигне досягти коріння. Висаджену розсаду бажано поливати щодня, а після вкорінення – достатньо одного разу на 2-3 дні. Легкі піщані ґрунти сохнуть набагато швидше за глинисті.

Лайфхак 3. Час для поливу

Поливати рослини важливо, коли немає активного сонця , інакше випаровування буде більше, а краплі води діятимуть за принципом маленької лінзи. Ранковий полив краще при холодній погоді, вечірній бажаний при теплій. Після вечірнього поливу земля має встигнути просохнути до прохолодної ночі, щоб на коренях не з'явилися грибкові захворювання.

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Лайфхак 4. Полив після дощу

Необхідність і кількість води залежать від тривалості та рясності опадів . Довгий дощ набагато корисніше для городу, ніж рясний, але короткий. Перевірити, на яку глибину змочився ґрунт, можна за допомогою сухої палички. У більшості овочевих культур коріння розташоване на глибині 15-30 см від поверхні ґрунту.

Лайфхак 5. Розпушування ґрунту

Крім води рослинам необхідний кисень, тому перед поливом бажано розпушити ґрунт і не допускати утворення кірки сухої землі.

Лайфхак 6. Температура води

Температура поливальної води має бути 15-25°C . Відхилення в один або інший бік може призвести до температурного стресу рослин, і вони можуть захворіти. Занадто холодна або надто тепла вода погано позначаються на всмоктувальній здатності кореневої системи та життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів. Можна набрати воду у велику ємність і дати їй нагрітися протягом дня.

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Лайфхак 7. Відстояна вода

Для поливу оптимально брати заздалегідь відстояну воду. Це допоможе осадити або випарити можливі шкідливі домішки , наприклад, хлор. Також можна використовувати і дощову воду, якщо поруч із ділянкою немає промислових об'єктів, інакше вода буде брудною.

Раніше ми розповідали, як і коли сіяти зелень на городі.