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Як розпушувати ґрунт на городі після дощу

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14 квітня, 15:47
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У пухкому ґрунті, збагаченому повітрям, рослини краще ростуть і дають більший урожай.
Розпушування на городі після дощу
Розпушування на городі після дощу / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні, [email protected]

Рослини потребують регулярного поливу. Вони краще зростають, розвиваються і в результаті дають хороший урожай .

Однак після затяжних дощів та подальшого висихання верхній шар ґрунту ущільнюється і вкривається кіркою, через яку до коріння не проходить повітря. Вода всередині застоюється і призводить до гниття. Особливо така суха кірка шкідлива навесні для молодих та слабких сходів. Також страждають рослини на глинистих ґрунтах.

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Тому після дощу важливо проводити розпушування . Як це правильно робити, дізнайтесь у нашій статті.

Як розпушувати ґрунт після дощу: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Терміни розпушування

Розпушувати треба, коли на землі з'являється кірка / Фото: pixabay
Розпушувати треба, коли на землі з'являється кірка / Фото: pixabay

Якщо пройшла злива, і на городі стоїть болото, то зрозуміло, що в калюжах працювати не вдасться. Розпушування необхідно проводити наступного дня після поливу чи дощу , коли грунт повністю ще не просох, але вже з'являється кірка.

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  • Лайфхак 2. Частота робіт

Все залежить від погоди . Бувають сезони, коли дачникам доводиться проводити розпушування 3-7 разів ще до появи сходів. У цьому випадку велику користь приносять маячні посіви, які швидко сходять – редис, салат тощо.

  • Лайфхак 3. Де потрібно розпушувати

Ґрунт розпушують у міжряддях / Фото: pixabay
Ґрунт розпушують у міжряддях / Фото: pixabay

До появи сходів розпушування роблять між рядками посадок і на невеликій глибині, приблизно 3-5 см. Потім розпушування вже поєднують із прополюванням бур'янів, для чого біля столових коренеплодів заглиблюються в ґрунт на 4-5 см, а в міру зростання – на глибину до 10-15 см. На грядках біля огірків, капусти, помідорів, у міру їхнього зростання, глибину розпушування поступово зменшують і відступають від стебел далі, щоб не порушити коріння.

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  • Лайфхак 4. Інвентар

Вибирайте зручний інвентар для розпушування / Фото: pixabay
Вибирайте зручний інвентар для розпушування / Фото: pixabay

Для розпушування використовують легкі інструменти , якими зручно працювати на невеликій глибині. Важливо не зашкодити коріння. Ви на свій розсуд можете вибрати, що вам зручніше: культиватор, плоскоріз, сапка, лапка, грабельки тощо.

  • Лайфхак 5. Траншеї

Вирійте траншеї для стоку зайвої води / Фото: pinterest
Вирійте траншеї для стоку зайвої води / Фото: pinterest

Якщо грядки розташовані в низинах, вони часто затоплюються водою, і врятувати рослини набагато складніше. Тому між рядками корисно викопати траншеї для відведення рідини , якими вода буде стікати з ділянки.

  • Лайфхак 6. Мульчування

Розпушування – процес доволі трудомісткий. Щоб уникнути частого розпушування, застосовують мульчування ґрунту .

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