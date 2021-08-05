Як і коли правильно збирати врожай овочів

Як збирати врожай овочів / Фото: Колаж: Сьогодні
Раніше ми розповідали про цікаві пристрої і гаджети, які полегшують збір урожаю в саду на дачі. А ось як визначити час збору овочів і як правильно викопувати і зривати їх з грядки? Читайте в нашій статті.
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Як і коли збирати овочі: лайфхаки
- Лайфхак 1. Як копати картоплю
Як збирати урожай овочів / Фото: Unsplash
Як тільки на картоплі почало всихати бадилля – значить, настав час збору врожаю. Не варто затягувати, тому що, чим довше бульби знаходяться у грунті, тим більше вони втрачають у вазі. Краще збирати картоплю в суху сонячну погоду – так вона довше зберігатиметься. Копають картоплю вилами або лопатою, очищають бульби від землі, дають просохнути в тіні і прибирають на зберігання.
- Лайфхак 2. Як збирати помідори
Як збирати урожай овочів / Фото: Unsplash
Разово на салатик помідори зривають у міру їх достигання. А більш масовий збір проводять у міру зростання температури. Почервонілі плоди краще зривати відразу – залишаючись на кущах, вони змушують швидше дозрівати решту томатів, які не встигають набрати належну сорту масу. Зривають помідори вранці. Їх відламують разом із шапочкою з чашолистків всією кистю руки.
- Лайфхак 3. Як висмикувати моркву
Як збирати урожай овочів / Фото: Unsplash
Морква більш смачна і солодка, якщо вона не досягла стану повної зрілості. Прибирати коренеплоди краще ввечері. Морквину висмикують за бадилля, підкопавши вилами. Потім для зберігання зелень із коренеплодів обривають або обрізають ножицями.
- Лайфхак 4. Як збирати врожай буряка
Як збирати урожай овочів / Фото: Pixabay
Буряк прибирають і обривають бадилля таким же чином. Але перед зберіганням його залишають підсохнути. Причому плоскі коренеплоди більш солодкі, але вони зберігаються менше, ніж круглі і видовжені. Так що їх потрібно використовувати насамперед.
- Лайфхак 5. Правила збору огірків
Як збирати урожай овочів / Фото: Pixabay
Огірки слід збирати регулярно в міру дозрівання, тому що плоди, які залишилися на кущах, гальмують достигання решти врожаю. Прибираючи огірки, користуються садовими ножицями або секатором.
- Лайфхак 6. Як збирають кабачки
Як збирати урожай овочів / Фото: Pixabay
Аналогічним чином поступають із кабачками. Їх також не можна смикати з куща. А якщо наступати на листя і батоги, це може згодом знизити врожай.
- Лайфхак 7. Як знімати врожай цибулі
Як збирати урожай овочів / Фото: Unsplash
Ріпчасту цибулю збирають, коли пір'я висихає, а шийка стоншується. Її підкопують на грядці, висмикують і просушують на відкритому сонці, поки вона не стане дзвеніти й шелестіти. З цибулин не можна занадто інтенсивно зчищати землю, постукувати ними одну об одну або кидати, інакше вони будуть погано зберігатися.
- Лайфхак 8. Як правильно збирати часник
Як збирати урожай овочів / Фото: Pixabay
Часник також слід підкопати і висмикнути. Але просушувати його можна не на сонці, а в тіні, у добре провітрюваному місці. Від сонця часник склянішає, і врожай стає непридатним для зберігання.
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Раніше ми публікували креативні лайфхаки, як використовувати старі дерева на дачі.
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