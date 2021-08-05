Як і коли правильно збирати врожай овочів

Помідори краще зривати вранці, буряк – ввечері, цибулю сушать на сонці, часник – в тіні, а якщо наступити на листя кабачка, то врожай знизиться.

Як збирати врожай овочів / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми розповідали про цікаві пристрої і гаджети, які полегшують збір урожаю в саду на дачі. А ось як визначити час збору овочів і як правильно викопувати і зривати їх з грядки? Читайте в нашій статті.

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Як і коли збирати овочі: лайфхаки

Лайфхак 1. Як копати картоплю

Як збирати урожай овочів / Фото: Unsplash

Як тільки на картоплі почало всихати бадилля – значить, настав час збору врожаю. Не варто затягувати, тому що, чим довше бульби знаходяться у грунті, тим більше вони втрачають у вазі. Краще збирати картоплю в суху сонячну погоду – так вона довше зберігатиметься. Копають картоплю вилами або лопатою, очищають бульби від землі, дають просохнути в тіні і прибирають на зберігання.

Лайфхак 2. Як збирати помідори

Як збирати урожай овочів / Фото: Unsplash

Разово на салатик помідори зривають у міру їх достигання. А більш масовий збір проводять у міру зростання температури. Почервонілі плоди краще зривати відразу – залишаючись на кущах, вони змушують швидше дозрівати решту томатів, які не встигають набрати належну сорту масу. Зривають помідори вранці. Їх відламують разом із шапочкою з чашолистків всією кистю руки.

Лайфхак 3. Як висмикувати моркву

Як збирати урожай овочів / Фото: Unsplash

Морква більш смачна і солодка, якщо вона не досягла стану повної зрілості. Прибирати коренеплоди краще ввечері. Морквину висмикують за бадилля, підкопавши вилами. Потім для зберігання зелень із коренеплодів обривають або обрізають ножицями.

Лайфхак 4. Як збирати врожай буряка

Як збирати урожай овочів / Фото: Pixabay

Буряк прибирають і обривають бадилля таким же чином. Але перед зберіганням його залишають підсохнути. Причому плоскі коренеплоди більш солодкі, але вони зберігаються менше, ніж круглі і видовжені. Так що їх потрібно використовувати насамперед.

Лайфхак 5. Правила збору огірків

Як збирати урожай овочів / Фото: Pixabay Реклама

Огірки слід збирати регулярно в міру дозрівання, тому що плоди, які залишилися на кущах, гальмують достигання решти врожаю. Прибираючи огірки, користуються садовими ножицями або секатором.

Лайфхак 6. Як збирають кабачки

Як збирати урожай овочів / Фото: Pixabay

Аналогічним чином поступають із кабачками. Їх також не можна смикати з куща. А якщо наступати на листя і батоги, це може згодом знизити врожай.

Лайфхак 7. Як знімати врожай цибулі

Як збирати урожай овочів / Фото: Unsplash

Ріпчасту цибулю збирають, коли пір'я висихає, а шийка стоншується. Її підкопують на грядці, висмикують і просушують на відкритому сонці, поки вона не стане дзвеніти й шелестіти. З цибулин не можна занадто інтенсивно зчищати землю, постукувати ними одну об одну або кидати, інакше вони будуть погано зберігатися.

Лайфхак 8. Як правильно збирати часник

Як збирати урожай овочів / Фото: Pixabay

Часник також слід підкопати і висмикнути. Але просушувати його можна не на сонці, а в тіні, у добре провітрюваному місці. Від сонця часник склянішає, і врожай стає непридатним для зберігання.

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