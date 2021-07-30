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Як збирати врожай: ТОП-10 зручних пристосувань

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
30 липня, 19:39
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Швидко впоратися з багатим урожаєм допоможуть плодознімачі та інші хитрі пристосування. Трусити дерева вам не доведеться.
Як збирати врожай
Як збирати врожай / Фото: Сьогодні

Мало виростити врожай, його потрібно ще й грамотно зібрати. При цьому максимально зберегти ягоди і фрукти цілими, неушкодженими, красивими та апетитними.

А якщо ще і врожай багатий, висить високо, росте рясно, то одними руками тут не впоратися. На допомогу прийдуть спеціальні пристосування, плодознімачі і лайфхаки, як правильно і швидко зібрати яблука, абрикоси, сливи, смородину, малину, горіхи та інші дари природи.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

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Як збирати врожай: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Готовий плодознімач

Як збирати урожай
Як збирати урожай / Фото: Pinterest

Найпростіший варіант – купити плодознімач, тим більше що в магазинах представлені різні варіанти. Є навіть такі мудрі механізми, що захоплюють і обривають плоди.

  • Лайфхак 2. Саморобний плодознімач

Як збирати врожай
Як збирати врожай / Фото: Pinterest

Якщо застосувати фантазію і докласти руки, то пастку для фруктів можна зробити самим. Ось варіант із застосуванням розпушувача для землі і звичайної пластикової пляшки.

  • Лайфхак 3. Пастка із сіткою

Як збирати врожай
Як збирати врожай / Фото: Pinterest

Так це ж майже баскетбольна корзина! Тільки замість м'ячів вам доведеться ловити нею яблука та інші великі плоди, які високо висять. Гачком чіпляєте – в сітку падають.

  • Лайфхак 4. Жолоб для фруктів

Як збирати врожай
Як збирати врожай / Фото: Pinterest

Все геніальне просто. Візьміть пластикову трубу, яка за діаметром буде свідомо більша за ваш врожай. Один кінець косо зріжте, зробіть зверху надріз і загніть два гачки. Ними буде легше чіпляти фрукти на гілці. А під нижній кінець підв'яжіть пакет, куди вони будуть скочуватися по трубі, і вирушайте в сад на полювання.

  • Лайфхак 5. Гребінка для ягід

Як збирати врожай
Як збирати врожай / Фото: Pinterest

Для збору смородини, агрусу та інших ягід, які зріють кистями або дуже купчасто, підійде спеціальний комбайн-гребінка у вигляді шухлядки з довгими зубчиками. Це пристосування начебто розчісує кущі, згрібаючи ягоди в ящик і залишаючи гілки та листя.

  • Лайфхак 6. Пастка для ягід

Як збирати врожай
Як збирати врожай / Фото: Pinterest

Інший варіант – зробити пастку із пластикової пляшки невеликого розміру. Таким пристосуванням особливо зручно виловлювати малину й ожину, які ховаються в колючках – руки не пораняться, а ягоди будуть зібрані.

  • Лайфхак 7. Плодознімач для фруктів

Як збирати врожай
Як збирати врожай / Фото: Pinterest

Аналогічна конструкція, але з великої пластикової пляшки дозволить вам не залазити на дерево за абрикосами, персиками або сливами. Гострі краї пляшки легко підсікають плоди, і вони сиплються в підставлену ємність.

  • Лайфхак 8. Чудо-фартух

Як збирати врожай
Як збирати врожай / Фото: Pinterest

Щоб руки були вільні при зборі фруктів і ягід, змайструйте собі фартух, у який можна складати зірвані плоди, навіть не цілячись і не боячись промахнутися. Вам знадобиться хулахуп або ж трубка ПВХ. Ця конструкція обшивається тканиною, а по центру краще зробити отвір, що стягується шнурком, щоб при наповненні фартуха було зручніше зсипати у відро.

  • Лайфхак 9. Колесо-збирач

Як збирати врожай
Як збирати врожай / Фото: Pinterest

Погляньте, який цікавий агрегат придуманий для збору твердих плодів із землі, наприклад, горіхів усіх мастей. Вони ніби влипають у пластикову щетину, і під деревом не залишається жодного горішка.

  • Лайфхак 10. Майстер самовивозу

Як збирати врожай
Як збирати врожай / Фото: Pinterest

Ще одне пристосування має подібну дію. Потрібно котити по землі закруглену сіточку, яка сама розсунеться і збере плоди – від горіхів до яблук.

Дивіться відео, як можна охолодити приміщення в спеку:

Раніше ми публікували креативні лайфхаки, як використовувати старі дерева на дачі.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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