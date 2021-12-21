Як прочистити раковину, якщо вона забилася

Як прочистити раковину / Фото: Колаж: Сьогодні

Вода в мийці почала йти погано і довго, а ще з'явився неприємний запах? Значить, у раковині утворилася пробка із жиру чи сміття, і її потрібно прочистити. Крім очевидних забруднень на кухні, періодично виникають приховані проблеми, які доводиться вирішувати.

Як і чим прочистити раковину самостійно, якщо вона забилася? Читайте наші лайфхаки, і можливо, вам не доведеться викликати сантехніка.

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Як почистити мийку, що забилася: лайфхаки

Лайфхак 1. Окріп

Як прочистити раковину / Фото: pinterest

Популярний спосіб – залити мийку киплячою водою. Відразу обмовимося, що зловживати цим методом не варто. Гаряча вода чудово розчиняє жир , що осідає на трубах і стає причиною засмічення. Але часте використання окропу може пом'якшити і навіть трохи підплавити пластикову трубу та гумові з'єднання.

Лайфхак 2. Вантуз

Як прочистити раковину / Фото: pinterest

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Тут потрібно докласти фізичну силу . Щільно заткніть у мийці всі отвори переливу, якщо вони є, щоб перекрити хід повітрю і забезпечити гідравлічний стовп. Потім притисніть вантуз до зливного отвору і потягніть вгору. Повторіть кілька разів, щоб порушити та розбити пробку на дрібні частини. Після цього пустіть потік гарячої води.

Лайфхак 3. Содовий розчин

Як прочистити раковину / Фото: pinterest

Щоб прочистити раковину, візьміть півсклянки солі та склянку соди , залийте склянкою теплої води та залийте суміш у злив. Через 10-15 хвилин скористайтеся вантузом, як описано вище у пункті 2.

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Лайфхак 4. І знову сода

Як прочистити раковину / Фото: pinterest

Цього разу – у поєднанні з оцтом. Всипте у злив півсклянки харчової соди, а потім влийте півсклянки 9%-го оцту . Залиште на дві години та промийте трубу теплою водою.

Лайфхак 5. Розібрати сифон

Як прочистити раковину / Фото: pinterest

Якщо перераховані вище методи не спрацювали, і вода не проходить, мабуть, варто перейти до більш радикального. Про всяк випадок підставте під мийку миску. Однією рукою відкрутіть гайку під мийкою, яка тримає сифон, і обережно зніміть його, а іншою від'єднайте зливний шланг. Відсуньте сифон та зливний шланг убік. У мийці викруткою відкрутіть гвинт у решітці. Потім відкрутіть верхню гайку на патрубку, що залишився, і дістаньте з раковини разом із решіткою зливу. Промийте всі деталі та зберіть сифон у зворотному порядку.

Раніше ми розповідали, як прибрати подряпини з варильної поверхні.