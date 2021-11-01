Зубна паста або сода допоможуть прибрати задирець зі склокераміки, зашліфувати поверхню плити і позбутися подряпин.

Як прибрати подряпини зі склокерамічної плити / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми вже розповідали, як доглядати та мити духовку. Продовжуємо підтримувати в чистоті та порядку побутову техніку на кухні і сьогодні поговоримо про склокерамічні варильні панелі .

Це дуже зручний та практичний кухонний гаджет, але навіть така надійна техніка схильна до псування і пошкоджень. При падінні важкого предмета та попаданні води на керамічних поверхнях з'являються вади у вигляді тріщин та подряпин.

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При серйозних ушкодженнях, тріщинах і сколах варильну панель доведеться віддавати у ремонт. Але незначні і дрібні подряпини можна видалити зі склопанелі самостійно в домашніх умовах. Дізнайтеся з наших лайфхаків, як це зробити.

Як прибрати подряпини зі склокерамічної плити: лайфхакі

Лайфхак 1. Зубна паста

Як прибрати подряпини з варильної поверхні / Фото: pixabay

Дрібні подряпини та пошкодження на склопанелі можна виправити за допомогою зубної пасти. Бажано взяти засіб із содою . Намажте зубну пасту на варильну поверхню, залиште на 2-3 хвилини і протріть сухою серветкою.

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Лайфхак 2. Паста для полірування металу

Як прибрати подряпини з варильної поверхні / Фото: pinterest

У складі полірувальної пасти міститься оксид церію, який здатен впоратися навіть із глибокими подряпинами. Змастіть засобом та потріть пошкоджене місце на варильній панелі. Залиште на хвилину, а потім видаліть залишки з варильної поверхні.

Лайфхак 3. Сода

Як прибрати подряпини з варильної поверхні / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

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Сода – сприятливий засіб для догляду за склокерамікою. Регулярно мийте варильну панель із содою, змішаною з водою . Така паста полірує поверхню, позбавляє забруднень і попереджає появу подряпин.

Лайфхак 4. Шліфувальна машинка

Як прибрати подряпини з варильної поверхні / Фото: pinterest

Якщо жоден із вищеперелічених способів не допомагає упорядкувати варильну поверхню, можна скористатися шліфувальною машинкою з повстяним колом . Шліфування склокерамічної панелі виконується при середніх обертах.

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Раніше ми розповідали, як почистити мікрохвильову піч підручними засобами.