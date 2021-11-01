Як прибрати подряпини з варильної поверхні

Раніше ми вже розповідали, як доглядати та мити духовку. Продовжуємо підтримувати в чистоті та порядку побутову техніку на кухні і сьогодні поговоримо про склокерамічні варильні панелі .
Це дуже зручний та практичний кухонний гаджет, але навіть така надійна техніка схильна до псування і пошкоджень. При падінні важкого предмета та попаданні води на керамічних поверхнях з'являються вади у вигляді тріщин та подряпин.
При серйозних ушкодженнях, тріщинах і сколах варильну панель доведеться віддавати у ремонт. Але незначні і дрібні подряпини можна видалити зі склопанелі самостійно в домашніх умовах. Дізнайтеся з наших лайфхаків, як це зробити.
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Як прибрати подряпини зі склокерамічної плити: лайфхакі
- Лайфхак 1. Зубна паста
Дрібні подряпини та пошкодження на склопанелі можна виправити за допомогою зубної пасти. Бажано взяти засіб із содою . Намажте зубну пасту на варильну поверхню, залиште на 2-3 хвилини і протріть сухою серветкою.
- Лайфхак 2. Паста для полірування металу
У складі полірувальної пасти міститься оксид церію, який здатен впоратися навіть із глибокими подряпинами. Змастіть засобом та потріть пошкоджене місце на варильній панелі. Залиште на хвилину, а потім видаліть залишки з варильної поверхні.
- Лайфхак 3. Сода
Сода – сприятливий засіб для догляду за склокерамікою. Регулярно мийте варильну панель із содою, змішаною з водою . Така паста полірує поверхню, позбавляє забруднень і попереджає появу подряпин.
- Лайфхак 4. Шліфувальна машинка
Якщо жоден із вищеперелічених способів не допомагає упорядкувати варильну поверхню, можна скористатися шліфувальною машинкою з повстяним колом . Шліфування склокерамічної панелі виконується при середніх обертах.
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